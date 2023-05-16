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"Эта информация выглядит странно". Директор УПЛ удивлен слухами о возможном расширении Лиги до 20 команд
В следующем сезоне расширения, вероятно, ждать не следует
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий опроверг информацию СМИ о том, что в следующем сезоне чемпионат Украины
– Регламент УПЛ не предусматривает опции расширения до 20 команд. Предусмотрено расширение до 18 команд при условии возвращения к соревнованиям "Десны" и "Мариуполя". Других вариантов не предусмотрено.
Потому эта информация выглядит странно. Расширение до 20 команд даже не обсуждалось как минимум в рамках УПЛ.
– А какая ситуация с "Десной" и "Мариуполем"? Они могут вернуться в следующем сезоне?
– По той информации, которая есть у меня на данный момент, эти клубы не подавали документы на прохождение аттестации на следующий сезон. А без этой процедуры их не примут.
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