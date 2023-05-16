  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Эта информация выглядит странно". Директор УПЛ удивлен слухами о возможном расширении Лиги до 20 команд
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Эта информация выглядит странно". Директор УПЛ удивлен слухами о возможном расширении Лиги до 20 команд

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

В следующем сезоне расширения, вероятно, ждать не следует

"Эта информация выглядит странно". Директор УПЛ удивлен слухами о возможном расширении Лиги до 20 команд

Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий опроверг информацию СМИ о том, что в следующем сезоне чемпионат Украины может расшириться до 20 команд.

– Регламент УПЛ не предусматривает опции расширения до 20 команд. Предусмотрено расширение до 18 команд при условии возвращения к соревнованиям "Десны" и "Мариуполя". Других вариантов не предусмотрено.

Потому эта информация выглядит странно. Расширение до 20 команд даже не обсуждалось как минимум в рамках УПЛ.

– А какая ситуация с "Десной" и "Мариуполем"? Они могут вернуться в следующем сезоне?

– По той информации, которая есть у меня на данный момент, эти клубы не подавали документы на прохождение аттестации на следующий сезон. А без этой процедуры их не примут.

По теме
yellow-arrow
Тренер Ракува, которого сватали в Динамо: Я определенно рассматриваю возможность поработать  за границей
yellow-arrow
Ризнык, Петряк и Крыськив продолжают работать по индивидуальной программе
yellow-arrow
Сабо: Это позор, что клубы покупают системы ВАР, неужели у УПЛ нет денег?
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украинская Премьер-лига Евгений Дикий
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде