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Яцык: Юношеская лига УЕФА идет только на пользу молодым игрокам
В этом сезоне киевляне остались без еврокубкового турнира
Фото: ФК Динамо Київ
Полузащитник киевского "Динамо" U-19 Александр Яцык оценил важность участия в Юношеской Лиге УЕФА для молодых футболистов.
– Насколько полезным турниром является Юношеская Лига УЕФА?
– Это большой опыт. Другие настрой, эмоции, внимание. Присутствие зрителей. Возникает ответственность перед болельщиками.
– Есть проблема, что в этом сезоне "Динамо" осталось без Юношеской Лиги УЕФА?
– Да. Молодым игрокам такой турнир идет только на пользу в плане становления. Возможность сыграть на международном уровне с сильными соперниками никогда не будет лишней. Чтобы тебя заметили, - рассказал Яцык.
Отметим, в сезоне 2021/22 "Динамо" U-19 дошло до 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, где уступило лиссабонского "Спортингу" (1:2). В текущем розыгрыше турнира Украину представляли "Рух" и "Шахтер".
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