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Ленс: Майдан был одной из причин, почему я решил уйти из Динамо

Премьер-лига
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Хавбек вспомнил свои годы в Динамо

Ленс: Майдан был одной из причин, почему я решил уйти из Динамо

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Французский экс-вингер "Динамо" Джеремейн Ленс, который играл за киевлян в 2013-2015 годах, рассказал, как переживал Революцию Достоинства.

"Для меня это было удивительно. Я спускался со своей квартиры и видел толпы. Не понимал, что это за люди. Они были одеты в черное, с какими-то предметами в руках. Все это было какое-то безумие, но я никогда не чувствовал себя испуганным, хотя я видел вещи не из приятных.

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После тренировок, возвращаясь домой, мне звонили родственники, которые спрашивали, что происходит. Они видели новости по телевидению, но там транслировали только плохую сторону, поэтому моя семья была очень озабочена. Это, кстати, была одна из причин, почему я решил уйти из "Динамо".

Я тогда со всеми общался по поводу этой ситуации, некоторые игроки не хотели комментировать события, ведь боялись сказать что-то не так. Но вообще мы просто игроки, которые в большинстве своем были сфокусированы на футболе и мы не очень задумывались над тем, что происходит вокруг, пока мы в безопасности. Президент тогда пришел к нам со словами: "Теперь берегите себя. Не ходите там, где большое скопление людей, оставайтесь дома как можно дольше". И мы согласились.

Мбокани был испуган и имел на это право. Он приехал в спокойную страну, а потом такое началось", – сказал Ленс.

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В статье: Джермейн Ленс Динамо (Киев)
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Источник:
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