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Бразильский клуб хочет выкупить контракт легионера Динамо

Премьер-лига
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Его аренда истекает уже этим летом

Бразильский клуб хочет выкупить контракт легионера Динамо

Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен

Новина українською

Вингер "Ред Булл Брагантино" Витиньо, права на которого принадлежат "Динамо", может не вернуться в Киев.

Как сообщает журналист Диего Перес в своем Twitter, бразильцы намерены выкупить контракт Витиньо у столичного клуба. "Ред Булл Брагантино" ведет переговоры о переходе вингера на постоянной основе. Сам игрок хочет и дальше выступать в бразильском клубе.

Арендное соглашение Витиньо с "Ред Булл Брагантино" заканчивается в конце июня 2023 года.

Напомним, 24-летний бразилец перебрался в "Динамо" летом 2021 года. В футболке бело-синих он отыграл 13 матчей, в которых забил 3 гола. Его контракт с киевлянами действует до 30 июня 2026 года.

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В статье: Динамо (Киев) Ред Булл Брагантино Витиньо
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