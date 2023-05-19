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Бразильский клуб хочет выкупить контракт легионера Динамо
Его аренда истекает уже этим летом
Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен
Вингер "Ред Булл Брагантино" Витиньо, права на которого принадлежат "Динамо", может не вернуться в Киев.
Как сообщает журналист Диего Перес в своем Twitter, бразильцы намерены выкупить контракт Витиньо у столичного клуба. "Ред Булл Брагантино" ведет переговоры о переходе вингера на постоянной основе. Сам игрок хочет и дальше выступать в бразильском клубе.
Арендное соглашение Витиньо с "Ред Булл Брагантино" заканчивается в конце июня 2023 года.
Напомним, 24-летний бразилец перебрался в "Динамо" летом 2021 года. В футболке бело-синих он отыграл 13 матчей, в которых забил 3 гола. Его контракт с киевлянами действует до 30 июня 2026 года.
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