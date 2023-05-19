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Пономарев: Понимаем, что Львов может дать бой любому сопернику

Премьер-лига
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Слова наставника "Руха" перед львовским дерби

Пономарев: Понимаем, что Львов может дать бой любому сопернику

Фото: ФК Рух

Новина українською

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев поделился ожиданиями от предстоящего львовского дерби против "Львова".

"Все матчи, которые у нас остались до окончания сезона, — сверхважные. Они - как финалы. Понятно, что мы готовимся только на победы во всех поединках. Нам некуда отступать, надо набирать очки во всех поединках. Поэтому серьезно готовимся. Ребята, в принципе, работают на должном уровне. Не могу сказать, что есть какая-то недооценка "Львова", все очень серьезно настраиваются, ведь осознают, что впереди - ответственная игра.

"Львов" - неуступчивая команда, мы проиграли в матче первого круга. Поэтому, конечно, надо сейчас победить, доказать, что мы не слабая команда, а сильнее. Поэтому отнюдь не может быть недооценки, наоборот - надо очень серьезно готовиться и настраиваться. Понимаем, что "Львов" может дать бой любому сопернику. Это продемонстрировал даже их матч с "Шахтером". Поэтому даже речь о какой-то недооценке не может идти", - добавил Пономарев.

Напомним, матч 27-го тура УПЛ "Рух" - "Львов" состоится в воскресенье, 21 мая и начнется в 17:00.

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В статье: ФК Львов Рух (Львов) Виталий Пономарев
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Источник:
fcrukh.com

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