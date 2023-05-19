  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Йовичевич: Траоре выбыл на три месяца, Швед и Конопля также травмированы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Йовичевич: Траоре выбыл на три месяца, Швед и Конопля также травмированы

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер горняков рассказал о кадровой ситуации в команде

Йовичевич: Траоре выбыл на три месяца, Швед и Конопля также травмированы

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Игор Йовичевич после матча 27-го тура УПЛ с "Вересом" (2:1) рассказал о кадровой ситуации в команде.

– Что вскажете о нереализованном пенальти Сикана?

– Есть футболисты, которые чувствуют себя уверенными в определенных ситуациях. И он берет на себя, так что… Ну, ошибся. Если бы забил, то к концу матча победитель уже был бы решен. Спокойно довели бы игру. Но, к сожалению, не реализовали и должны были терпеть до конца – был мандраж, аура такая, что "Верес" может в контратаке испортить нам настроение.

– Вместе с командой не приехали Марьян Швед и Ефим Конопля. Что с ними?

– Оба получили травмы. К сожалению, не можем на них рассчитывать. Траоре тоже выпал на 3 месяца. Плюс Бондаренко не мог сыграть из-за дисквалификации. Не думаю, что Конопля надолго вылетел, но напухло колено. Увидим, сможет ли сыграть против "Зари". Швед также испытывает проблемы уже целый год.

Он терпел, и на уколах играл. Есть пару футболистов, которые к концу чемпионата на уколах играют. Чемпионат очень изнурительный – имели больше всех переездов.

По теме
yellow-arrow
Леоненко: Суркисам нужно продавать Динамо. Купить может любой миллионер - богатых людей у нас много
yellow-arrow
Вирт: Все было хорошо сегодня, кроме ненабранных очков
yellow-arrow
СМИ: Основной центрбек Динамо выбыл из-за травмы до конца сезона
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игор Йовичевич Лассина Траоре Шахтер (Донецк) Верес (Ровно) Марьян Швед Даниил Сикан Ефим Конопля
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
жажа_the_best (Харьков)
19.05.2023 в 22:03
Йовичевич уже придумал отмазку почему его команда займет лишь 3 место в этом чемпионате пропустив вперед Днепр и Зарю!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде