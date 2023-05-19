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Йовичевич: Траоре выбыл на три месяца, Швед и Конопля также травмированы
Тренер горняков рассказал о кадровой ситуации в команде
Фото: ФК Шахтер
Главный тренер "
– Что вскажете о нереализованном пенальти Сикана?
– Есть футболисты, которые чувствуют себя уверенными в определенных ситуациях. И он берет на себя, так что… Ну, ошибся. Если бы забил, то к концу матча победитель уже был бы решен. Спокойно довели бы игру. Но, к сожалению, не реализовали и должны были терпеть до конца – был мандраж, аура такая, что "Верес" может в контратаке испортить нам настроение.
– Вместе с командой не приехали Марьян Швед и Ефим Конопля. Что с ними?
– Оба получили травмы. К сожалению, не можем на них рассчитывать. Траоре тоже выпал на 3 месяца. Плюс Бондаренко не мог сыграть из-за дисквалификации. Не думаю, что Конопля надолго вылетел, но напухло колено. Увидим, сможет ли сыграть против "Зари". Швед также испытывает проблемы уже целый год.
Он терпел, и на уколах играл. Есть пару футболистов, которые к концу чемпионата на уколах играют. Чемпионат очень изнурительный – имели больше всех переездов.
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