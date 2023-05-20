Защитник Шахтера находится в списке целей Брайтона на следующее трансферное окно

Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби все еще хочет пригласить в "Брайтон" центрального защитника "Шахтера" Николая Матвиенко.

The Athletic сообщает, что защитник находится в списке футболистов, над трансфером которых чайки будут работать во время следующего трансферного окна.

Ключевой целью “Брайтона” является усиление оборонного звена. Особо акцент делается на том, чтобы пригласить левого и центрального защитника.

В январе "чайки" уже хотели приобрести футболиста и обратились к "Шахтеру" с соответствующим предложением. Тогда английский клуб предложил за защитника 16 миллионов евро плюс бонусы, но “горняки” отказались.

В этом сезоне на счету Матвиенко 36 матчей во всех турнирах. Его контракт с "Шахтером" рассчитан до конца 2027 года. Защитник продлил соглашение с клубом недавно – 21 марта.