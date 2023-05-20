  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Основной форвард Миная пропускает матч с Черноморцем из-за мышечной травмы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Основной форвард Миная пропускает матч с Черноморцем из-за мышечной травмы

Премьер-лига
(1 голосов)

Есть вероятность, что успеет восстановиться до следующего матча

Основной форвард Миная пропускает матч с Черноморцем из-за мышечной травмы

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

В рамках 27-го тура УПЛ "Минай" гостит на поле "Черноморца". В заявке закарпатской команды нет основного нападающего Олега Вишневского. Как стало известно UA-Футбол, футболист пропускает выезд из-за мышечной травмы.

В клубе надеются, что Олег Вишневский будет готов к игре в следующем туре против "Руха". Эта игра запланирована на 25-е мая.

Олег Вишневский в этом сезоне провел за "Минай" 24 матча, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

По состоянию на 30-ю минуту матча против "Черноморца" счет – 0:0.

По теме
yellow-arrow
Битва будущих участников Лиги конференций. Текстовая трансляция матча Александрия – Динамо
yellow-arrow
Александрия – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 27-го тура УПЛ
yellow-arrow
Кабаев и Перрис выйдут в старте Динамо на матч против Александрии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Минай Олег Вишневский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде