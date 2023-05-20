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Основной форвард Миная пропускает матч с Черноморцем из-за мышечной травмы
Есть вероятность, что успеет восстановиться до следующего матча
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
В рамках 27-го тура УПЛ "Минай" гостит на поле "Черноморца". В заявке закарпатской команды нет основного нападающего Олега Вишневского. Как стало известно UA-Футбол, футболист пропускает выезд из-за мышечной травмы.
В клубе надеются, что Олег Вишневский будет готов к игре в следующем туре против "Руха". Эта игра запланирована на 25-е мая.
Олег Вишневский в этом сезоне провел за "Минай" 24 матча, забил три гола и отдал одну результативную передачу.
По состоянию на 30-ю минуту матча против "Черноморца" счет – 0:0.
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