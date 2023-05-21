Официально: Львов досрочно оформил вылет в Первую лигу

В рамках 27-го тура чемпионата Украины во львовском дерби ФК "Львов" проиграл "Руху" – 0:2.

Из-за этого поражения команда под руководством Анатолия Бессмертного за три тура до конца чемпионата потеряла математические шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе Украины и не сможет подняться выше последнего места. Таким образом, "Львов" официально оформил вылет в Первую лигу.

На данный момент львовская команда имеет в своем активе 13 очков, у предпоследнего "Металлиста" - 22 балла.