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Официально: Львов досрочно оформил вылет в Первую лигу
Львовская команда окончательно не сможет подняться выше последнего места
Фото: УПЛ
В рамках 27-го тура чемпионата Украины во львовском дерби ФК "Львов"
Из-за этого поражения команда под руководством Анатолия Бессмертного за три тура до конца чемпионата потеряла математические шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе Украины и не сможет подняться выше последнего места. Таким образом, "Львов" официально оформил вылет в Первую лигу.
На данный момент львовская команда имеет в своем активе 13 очков, у предпоследнего "Металлиста" - 22 балла.
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