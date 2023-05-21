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Официально: Львов досрочно оформил вылет в Первую лигу

Премьер-лига
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(1 голосов)

Львовская команда окончательно не сможет подняться выше последнего места

Официально: Львов досрочно оформил вылет в Первую лигу

Фото: УПЛ

Новина українською

В рамках 27-го тура чемпионата Украины во львовском дерби ФК "Львов" проиграл "Руху" – 0:2.

Из-за этого поражения команда под руководством Анатолия Бессмертного за три тура до конца чемпионата потеряла математические шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе Украины и не сможет подняться выше последнего места. Таким образом, "Львов" официально оформил вылет в Первую лигу.

На данный момент львовская команда имеет в своем активе 13 очков, у предпоследнего "Металлиста" - 22 балла.

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В статье: ФК Львов Рух (Львов)
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Комментарии (3)
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Prideman (Lviv)
21.05.2023 в 20:12
Львів по хорошому шкода. Але перезавантаження команді потрібне. І до керівництва Львова схоже так нічого і не доходить. І не дійде мабуть. Бо замість того, щоб зробити висновки з провального виступу і щось робити задля покращення спортивних результатів, вони просто щоб не вилетіти, пропонують розширення УПЛ до 20 команд. Ну припустимо розширять. Що це змінить? Проведе команда ще один такий бездарний сезон і вилетить. І що далі? Знову будуть пропонувати розширення до 24 команд чи як? Як на мене краще вилетіти зараз і не втрачати отой рік часу. Може тепер теперішнє керівництво зміниться, якщо нинішнє керівництво не хоче думати за спортивні результати. Зміна емблеми чи назви клубу ось головна проблема в команді. Інших проблем в команди таке враження не було. Не тим займаєтеся панове. Хай би Львів тоді краще так і грав собі в 2 лізі.
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Конфуцій (Львів)
21.05.2023 в 19:29
Дуже добре. Амінь
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Prideman (Lviv)
21.05.2023 в 20:00
Перша ліга це не амінь. Для Львова так навіть краще. Не так давно Карпати взагалі чемпіонат не дограли. І команда зникла. Бо мала купу боргів, які ніхто не хотів платити. А ля Дніпро Коломойського. Схожа дещо ситуація. Але в Дніпрі хоча б створили потім нову команду не взявши в старої ні назви, ні емблеми. І нічого, почали з нуля. Зараз борються за чемпіонство . Щодо Карпат, то просто привласнили назву, кольори і емблему попереднього клубу. Щоправда чому на емблемі 1963 рік заснування незрозуміло. Всім же відомо що Матківський створив команду не так давно. В жовтні 2020 здається. Так що не відспівуй чуже, переймайся краще своєю командою.
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