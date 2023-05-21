С вещами на выход. Рух - ФК Львов 2:0

Главная интрига сегодняшнего львовского дерби – не само дерби, а вылетит ли сегодня официально "Львов " из УПЛ.

И как видим, все, о чем так долго говорили болельщики и специалисты случилось. "Львов " прощается с УПЛ. Официально.

В принципе, все к этому шло, спастись шансов у команды почти не было, да и последние новости из клуба лишь подтверждали неизбежное. Дитятьев покинул команду, ходили слухи, что клуб намерен досрочно, до окончания сезона распустить основных игроков, да ив целом перспективы "Львова", как ФК, довольно туманны.

Бессмертный выставил условно боевой состав, насколько это возможно в текущих условиях. И пусть ротация, как всегда, приличная, но это больше тренерское решение. Довольно неожиданно на острие вышел Бугай, а Свржняк, который неплохо смотрелся в последних матчах, присел в запас.

У "Руха" вернулся Сапуга с капитанской повязкой. Соломона не оказалось в заявке из-за повреждения спины, Климчук с микротравмой остался в запасе, а на острие задвинули Карабина, которого должны были поддерживать Мысык и Альваренга.

Начали команды почти активно. Почти, потому что стартового запала хватило минут на 5-10 первого тайма. Ременяк уже на 14-й секунде стрельнул дальним ударом куда-то на трибуны, "Рух" попробовал ответить проходами по правому флангу, но затем, словно испугавшись, или опомнившись, соперники прикрутили запал и решили, что лучше играть осторожно и аккуратно, а там уже как повезет.

В целом, первый тайм – тяжело смотреть и не заснуть и хочется поскорее забыть… 1 удар в створ на две команды (со стороны "Руха"). Из того что вспомнить – половинчатый момент у Карабина, который после диагонали с правого фланга на дальней вывалился на отличную ударную позицию, но в касание дал куда-то очень высоко.

Второй тайм прошел в примерно таком же ключе, как и первый. Первые минут 5-10 минут команды включились, побегали, после чего игра снова села в центр поля.

Моментов, как таковых не было, были попытки подходов, намеки на фланговые атаки с обостряющими прострелами (больше от "Руха"), но все так же без завершения.

И все-таки, хозяевам, как оказалось, было больше нужно.

И не удивительно, что по такой игре именно такой курьезный гол и залетел в ворота "Львова". Рунич убежал в контру, протянул, поборолся с защитником и отдал в центр на Квасницу. Этот пас прервал Симинин, вынося в сторону ворот, да так, что на противоходе поймал Рыбку, ну а мяч закатился в ворота.

Ну а за 5 минут до конца матча все-тот же Рунич добил расклеившихся гостей, после классного разрезного паса от Сапуги хоть со второго раза, но все-таки пробил Рыбку.

2:0. "Рух" набирает столь необходимые три очка, ну а "Львов" официально покидает УПЛ.

Что будет дальше с "сине-золотыми львами" - пока неясно. Будущее клуба очень туманно и прояснится уже, вероятно, после официального завершения сезона.

VBET-лига. 27-й тур

21 мая, Львов, стадион "Арена Львов"

"Рух" (Львов) – ФК "Львов" 2:0

Голы: Симинин (77, аг.), Рунич (85)

Предупреждения: Дидык - Богунов

"Рух": Панькив, Слюбик, Дидык (Холод, 46), Слюсар (Роман, 78), Лях, Подгурский, Таллес, Сапуга, Альваренга (Квасница, 60), Мысык (Притула, 68), Карабин (Рунич, 46)

ФК "Львов": Рыбка, Никитюк, Сасовский, Симинин (Михавко, 90), Грисьо, Богунов (Виталий Михайлив, 79), Кузык (Киричок, 90), Мильченко, Вовкун (Роман Михайлив, 79), Ременяк (Вышинский, 90), Бугай