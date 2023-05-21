Тренер Львова Бессмертный отказался от пресс-конференции после вылета команды из УПЛ

В рамках 27-го тура чемпионата Украины во львовском дерби ФК "Львов" проиграл "Руху" – 0:2.

Таким образом "Львов" официально оформил вылет в Первую лигу. После поединка главный тренер "львов" Анатолий Бессмертный отказался прийти на послематчевую пресс-конференцию и общаться с представителями СМИ.

Проигрышная серия "Львова" составляет 10 матчей. Команда занимает последнее место (имея в активе 13 очков) и потеряла математические шансы подняться выше в турнирной таблице УПЛ.