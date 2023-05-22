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Булеца: Возможно, Герреро сыграет с Шахтером на уколах. Доктора скажут
Хавбек рассказал о травме партнера по команде
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Зари" Сергей Булеца прокомментировал предстоящую игру с "Шахтером" в рамках 28-го тура украинской Премьер-лиги.
— Что с Герреро, который был заменен из-за травмы в концовке встречи?
— По-моему у него травма передней мышцы бедра.
— Он сможет сыграть с "Шахтером" в среду?
— Доктора скажут. Может, на уколах, посмотрим.
— Что у тебя отложилось от матча первого круга с "Шахтером", завершившимся вничью (2:2)?
— Мы очень сильно провели первый тайм во Львове, а после перерыва чуть подсели. Уверен, будет интересная игра.
— Ничья в следующем туре вас не устроит?
— Нет, конечно. Осталось всего три тура до финиша сезона. Все игры наиважнейшие. Если хотим чего-то добиться, то нужно во всех встречах побеждать.
— Ваша феноменальная серия во втором круге продолжается. В 12-ти играх вы добились 11 побед. По цифрам, это уровень "Манчестер Сити"…
— Это заслуга всей команды, - подытожил Булеца.
Напомним, матч 28-го тура УПЛ "Заря" - "Шахтер" состоится в среду, 24 мая и начнется в 17:00.
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