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Скучать не будем. Исчезновение ФК Львов – лучшая новость этого сезона

Премьер-лига
(4 голосов)

Александр Рыженко умоляет как можно быстрее закрыть львовский клуб, который не приносит никакой пользы украинскому футболу

Скучать не будем. Исчезновение ФК Львов – лучшая новость этого сезона

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский профессиональный футбол снова может потерять ФК "Львов". По информации СМИ, клуб доживет до завершения сезона, а дальше владельцев судьба проекта не интересует. Казалось, смерть футбольного клуба должна быть отрицательным фактором. Однако не в этот раз. Александр Рыженко доказывает, что существование этого проекта не приносило ни городу, ни стране никакой пользы.

Амбиции. Это все на чем держится украинский футбол. Амбиции доказать свою возможность ставить на колени своих коллег-бизнесменов в спортивном соревновании, не выходя самому на поле. Амбиции похвастаться своими возможностями на фоне односельчан. Или просто считать себя крутым, если имеешь футбольный клуб в УПЛ.

До начала войны с Россией в 2014-м еще говорили о статусе: словно футбольный клуб - это дорогие часы от Армани. Пусть время на нем нужно подгонять каждый месяц, но "Армани"!

Приблизительно такая же ситуация была с футболом. После 2014-го "амбиции" окончательно сдвинули "статус". Даже появление "народного клуба Верес Ровно" на футбольной карте Украины – это амбиции. В 2015-м команда Алексея Хахлева заходила в украинский футбол с очень дерзким проектом безубыточности не благодаря президенту-олигарху. Пусть не вышло, но амбиции были неординарны для нашего футбола.

Со "Львовом" все было не так изначально.

21 мая 2018 года. Один из самых позорных дней в истории украинского футбола. Почетный президент "Вереса", выступавшего в то время в УПЛ, Богдан Копытко сообщил, что клуб будет переименован в ФК "Львов". Аргументация: "Значительная часть болельщиков не может посещать матчи любимой команды в двухстах километрах от дома. Поэтому было принято совместное решение о возвращении Вереса в Ровно".

Фактически ФК "Львов" получил место в Премьер-лиге в обход Первой лиги. Такого до и после не позволял себе никто. Даже состоятельные "Металлист" Ярославского и "Днепр-1" добросовестно рубились среди клубов двух низших профессиональных дивизионов страны и знакомились с холмистыми стадионами Никополя, Новой Каховки или Берислава.

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Вероятно, это была единственная в истории футбола афера, которая имела полностью легальную подоплеку, ведь оба клуба - "Львов" и "Верес" - просто изменили названия, эмблемы и места регистрации, формально оставаясь в своих лигах. Но на выходе оказалось, что Богдан Копытко получил удобный для себя проект в своем городе. Почему ему было столь неинтересно финансировать футбольный клуб под названием "Верес", а он непременно должен был называться "Львов"? Вопрос на миллион.

Чем в первую очередь запомнился этот переработанный "Верес"? В первую очередь странной трансферной политикой. Кого только в этом "Львове" не было: Липе Велозо нашли в Японии, Педро Витора в Греции, Ренана во второй лиге Мальты, Казлаускаса в Литве, Михоби - четвертый дивизион Франции, Мурило вытащили из худшей команды Бахрейна, у Шины до УПЛ вообще год без клуба не было. Это походило на футбольный симулятор, когда просто ищешь по базе игроков, которые готовы перейти в клуб без задач. Стоит отметить, что несколько успешных приобретений было. И даже была неплохая мысль сделать клуб прибыльным за счет продаж футболистов. Однако все почему-то на уровне идеи и захлебнулось, а течение кадров осталось. Как будто за счет ротации клуб решал какие-то собственные вопросы, мало связанные конкретно с футболом или местом в таблице. Это была не совсем деградация. Это движение без цели. Не вверх или вниз, а скорее в сторону.

Текущий сезон стал для клуба уже пятым в УПЛ после ребрендинга. Но мы так до конца не поняли: какая концепция этого клуба? почему за этот "Львов" должны болеть? какую цель преследует клуб своим существованием? конкуренция за звание лучшего клуба города? Так "Львов" за болельщика и не боролся, а за промо иногда отвечал Париматч. Даже прозвище "сине-золотые львы" странное, ведь первая команда играла либо в белой, либо в бордовой форме.

Похоже, все эти вопросы по ходу чемпионата задавал себе и Богдан Копытко и не нашел никакого ответа. Поэтому процессы в клубе были пущены по течению, и начался настоящий хаос: зимой собрали с нуля новую команду, а через несколько туров весной по непонятным причинам сменили главного тренера, который этот состав и собирал.

Скучать не будем. Исчезновение ФК Львов – лучшая новость этого сезона - изображение 2

То, что клуб обречен на исчезновение, стало понятно в марте этого года. "Львов" объявил о назначении на должность вице-президента Алексея Боровикова: ранее этот гражданин США работал в старых "Карпатах" и "Вересе", а также киевском "Арсенале". Замечаете закономерность? Ни один из этих клубов не существует или существует уже с новыми владельцами и переучрежден.

Простите болельщики "Львова", которые все еще есть и верят в красивую историю клуба. Лично знаю людей, болевших за команду в славные времена братьев Баранцов и Сергея Ковальца, молодость и азарт, которые привнесла команда-дебютант в УПЛ в 2008-м. Но у этого клуба нет ничего общего с тем: ни юридически, ни фактически. Даже детско-юношеской школой Богдан Копытко не занимался: за нее продолжили отвечать те же инвесторы, которые удерживали клуб во Второй лиге. То есть ПФК "Львов" в УПЛ и ФК "Львов" в турнире U19 УПЛ - это две разные структуры: с разным руководством, сайтами, эмблемами и источниками финансирования.

За пять лет "Львов" даже не попытался убедить, что кому-то нужен. А если в жизни кто-то не нужен, то лучше от этого избавляться. Исчезновение первой команды не означает ликвидацию футбольной школы. Да, максимум на уровне ДЮФЛ, но именно с этого начиналось возрождение в 2016-м.

Возможно, выйдет с третьей попытки.

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Комментарии (8)
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Prideman (Lviv)
24.05.2023 в 13:39
Ще один клоун, який радіє, що з футбольної карти України може зникнути ще один клуб. Хто ти такий, щоб вирішувати кому бути, а кому ні? Створи для початку хоча б аматорський клуб щось, а потім рот відкривай і вказуй кому зникати, а кому ні. А щодо оборудки з Вересом, то до чого тут клуб? Ініціатором був Копитко, от з нього і питайте
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0
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Moro (Київ)
24.05.2023 в 12:21
так вся українська УПЛ в нинішньому вигляді не приносить користі українському футболу. кончений павелка тільки займається своїм збагаченням і смокче у гудка-рінатки, як і всі "футбольні функціонери" в ФФУ і ПЛУ. Є пара-трійка команд які мають ФІНАНСОВУ спроможність боротись за чемпіонство (заносить суддям, суперникам, журношлюхам і т.д.), у інших ціль одна - за декілька турів гарантувати свою участь у всьому цьому "плу" на слідуючий сезон і торгувати балами в матчах, що залишились + грати на контори. Автор не задаеться питанням накуа такі команди як "підзаборні" засухині ковалівки чи інгульці з петрових? Минай? 2 металісти? Український футбол мертвий - і поховали його всі ці павелки, суркіси і ахметови з журношлюхами на придачу.
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-2
жека-киев (биг виладж)
24.05.2023 в 12:29
ну ті шо побудували стадіони, таки де шо зробили. інфраструктура залишиться. а в остальному 100%
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-1
Skalat (Київ)
24.05.2023 в 12:57
У всіх країнах є сільські команди або з провінції. Той же Хофенхайм, місто з населенням в в 32 тисячі чоловік, але в них стадіон стільки ж в міщає і там завжди багато народу) Просто люди сідають на машини і їдуть відпочивати на стадіон з навколишніх сіл, а в нас чи багато можуть собі дозводити сісти на машину, якщо в них вона є і з якогось села приїхати в те ж Петрове на стадіон, думаю ні. А якщо хтось і може, то воно йому може бути нахер не потрібне, ті футболи їхні:) Про громадський транспорт я мовчу : приїхав в Петрове на автобусі на матч, а потім залишився чекати до ранку, бо в село два рейси в день) Про футбольні школи я взагалі мовчу з тієї ж причини, тут хіба що потрібно футбольні інтернтати сворювати, але це вже купа грошей.
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+2
-1
Skalat (Київ)
24.05.2023 в 12:06
Автор таке враження пише про ФК Львів, який грав в Серії А) Кому потрібен Львів? А кому потрібен Колос крім Засухи? Чи Інгулець крім "Папи"? Чи Зоря в нас має свою ДЮСШ чи базу? Чи в нас на стадіони не приходило 500 глядачів до війни в УПЛ і чи немає в нас футбольних матчів які починаються по понеділкам чи середам в 13.00, ось прям сьогодні.? Українських футбол нікому нахер не потрібний, крім власників клубів. Пора вже прокинутис. ФК Львів це не виняток, це справедливий і реальний продукт української системи футболу
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+3
-1
жека-киев (биг виладж)
24.05.2023 в 12:26
100% ні УПЛ ні ПФЛ не спрямовані на вболівальника. вони існують для того щоб їх адмінапарат отримував зп і не ходив на справжню роботу)) для кого УПЛ проводить третину матчів по пояс в сугробах, а потім майже все літо дрочить, теж питання. показовий чс 2018 в рф. ми провели 4 тура зимою і закінчили за 24 дня до! хоча навіть не приймали в ньому участі. а сусідні білоруси і шведи, чия збірна там грала, свої деякі тури чемпіонату грали! мабуть в нього було б більше аудиторія, аби хтось на неї зважав
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+2
-1
v_chanas@wp.pl (Warszawa)
24.05.2023 в 12:00
Ось так ганебно і безславно закінчилася історія недокоманди ФекаЛ. Ганьба!!!
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0
-4
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С.Карпович. (Ланівці)
24.05.2023 в 14:24
Та сиди і дуй в болт в Варшаві,навіщо тобі той Львів.
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