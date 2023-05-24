Чемпионат доиграют. ФК Львов собирается ехать на матч против Колоса

Руководство ФК "Львов" приняло решение отправить команду на матч последнего 30-го тура УПЛ против "Колоса", который состоится 4 июня.

По причинам экономии планируется, что футболисты выедут в Ковалевку рано утром в день матча, что не вызвало восторга внутри коллектива, сообщает ТаТоТаке.

Сейчас игроки рассчитывают получить зарплату за апрель. Вопрос оплаты их труда в мае остается открытым.

Для гостей этот матч не имеет никакого турнирного или стратегического значения. "Львов" вылетел из УПЛ и почти наверняка прекратит свое существование.