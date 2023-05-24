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Чемпионат доиграют. ФК Львов собирается ехать на матч против Колоса

Премьер-лига
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После окончания сезона клуб, скорее всего, прекратит свое существование

Чемпионат доиграют. ФК Львов собирается ехать на матч против Колоса

Фото: ФК Львів

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Руководство ФК "Львов" приняло решение отправить команду на матч последнего 30-го тура УПЛ против "Колоса", который состоится 4 июня.

По причинам экономии планируется, что футболисты выедут в Ковалевку рано утром в день матча, что не вызвало восторга внутри коллектива, сообщает ТаТоТаке.

Сейчас игроки рассчитывают получить зарплату за апрель. Вопрос оплаты их труда в мае остается открытым.

Для гостей этот матч не имеет никакого турнирного или стратегического значения. "Львов" вылетел из УПЛ и почти наверняка прекратит свое существование.

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В статье: ФК Львов
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Источник:
ТаТоТаке

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