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Чемпионат доиграют. ФК Львов собирается ехать на матч против Колоса
После окончания сезона клуб, скорее всего, прекратит свое существование
Фото: ФК Львів
Руководство ФК "Львов" приняло решение отправить команду на матч последнего 30-го тура УПЛ против "Колоса", который состоится 4 июня.
По причинам экономии планируется, что футболисты выедут в Ковалевку рано утром в день матча, что не вызвало восторга внутри коллектива, сообщает ТаТоТаке.
Сейчас игроки рассчитывают получить зарплату за апрель. Вопрос оплаты их труда в мае остается открытым.
Для гостей этот матч не имеет никакого турнирного или стратегического значения. "Львов" вылетел из УПЛ и почти наверняка прекратит свое существование.
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