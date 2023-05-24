Глава УПЛ: Не все клубы готовы передать права Setanta

Новоизбранный президент УПЛ Евгений Дикий подвел итоги собрания клубов.

– Как так получилось, что якобы Setanta покинула проект, а сегодня обсуждалось то, что Setanta готова заходить на второй год. Если не ошибаюсь, там была сумма около шести миллионов?

– Если вернуться назад – после изменений в Закон Украины "О физической культуре и спорте", то все права перешли в футбольные клубы. То есть, нужно было заново согласовывать все юридические моменты с компанией Setanta, потому что после принятия закона права этой пятерки не были переданы в УПЛ. Поэтому на этот сезон у нас были права только 11 клубов, в связи с чем Setanta, понимая, что у них нет пула, за который они делали предложение – они отозвали его.

Однако они сказали, что остаются открытыми для конструктивного диалога. Если у нас все же будет юридически подтвержден этот телепул, а все права клубы передадут УПЛ – то они готовы подтвердить это предложение, которое было в прошлом сезоне.

– То есть возник вопрос, готовы ли клубы заново передать права УПЛ, чтобы она решила вопрос с Setanta?

– Если проще – готовы ли клубы передать права Setanta.

– На заседании оказалось, что не готовы?

– Не все готовы. Снова понимаем, что нет единого пула. Есть некоторые клубы, которые не пойдут на Setanta. Также должны понимать, что для качественного предложения того или иного бродкастера он должен понимать количество и качество этих футбольных клубов, за которые они будут платить определенные средства.

– Можем ли мы говорить, что клуб, выступавший ярко против – это "Заря"?

– Не могу сказать, что это был один клуб. Некоторые клубы высказывали определенные замечания к качеству трансляций. По предварительной оценке, это может быть даже менее 8 клубов, которые готовы рассматривать этот вопрос. Но это мое мнение, я могу ошибаться, – рассказал Дикий.