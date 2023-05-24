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Снова мощно издалека. ВИДЕО, как Андриевский забил третий гол за Динамо в текущем чемпионате
Пострадал Колос
Хавбек киевского "Динамо" Александр Андриевский весной набрал неплохую форму. Именно он сравнял счет в Классическом, в прошлом туре приложился к разгрому "Александрии". А в матче 28-го тура Андриевский закрепил преимущество бело-синих в противостоянии с "Колосом".
Хавбек здорово пробил из-за пределов штрафной – Волынец отбить этот выстрел в верхний угол не смог
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