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Воспитанник Динамо подписал контракт с Полесьем - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник решил сменить клуб

Воспитанник Динамо подписал контракт с Полесьем - СМИ

Фото: ФК Колос

Новина українською

Центральный защитник "Колоса" Сергей Чоботенко решил сменить клубную прописку.

26-летний украинец подписал контракт с "Полесьем", сообщает Динамомания. Его соглашение с ковалевской командой истекает в конце сезона.

Чоботенко - воспитанник академии "Динамо", но ни разу не сыграл за основную команду киевского клуба. Выступал за молодежную команду "Шахтера", а на взрослом уровне дебютировал за "Мариуполь".

В текущем сезоне Чоботенко забил 2 гола и сделал 1 ассист в 24 матчах за "Колос". Портал Transfermarkt оценивает защитника в 600 тысяч евро.

Напомним, в новом сезоне "Полесье" будет играть в Премьер-лиге.

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В статье: Динамо (Киев) Полесье (Житомир) Сергей Чоботенко
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Источник:
Динамоманія

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