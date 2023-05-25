Воспитанник Динамо подписал контракт с Полесьем - СМИ

Центральный защитник "Колоса" Сергей Чоботенко решил сменить клубную прописку.

26-летний украинец подписал контракт с "Полесьем", сообщает Динамомания. Его соглашение с ковалевской командой истекает в конце сезона.

Чоботенко - воспитанник академии "Динамо", но ни разу не сыграл за основную команду киевского клуба. Выступал за молодежную команду "Шахтера", а на взрослом уровне дебютировал за "Мариуполь".

В текущем сезоне Чоботенко забил 2 гола и сделал 1 ассист в 24 матчах за "Колос". Портал Transfermarkt оценивает защитника в 600 тысяч евро.

Напомним, в новом сезоне "Полесье" будет играть в Премьер-лиге.