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Воспитанник Динамо подписал контракт с Полесьем - СМИ
Защитник решил сменить клуб
Фото: ФК Колос
Центральный защитник "Колоса" Сергей Чоботенко решил сменить клубную прописку.
26-летний украинец подписал контракт с "Полесьем", сообщает Динамомания. Его соглашение с ковалевской командой истекает в конце сезона.
Чоботенко - воспитанник академии "Динамо", но ни разу не сыграл за основную команду киевского клуба. Выступал за молодежную команду "Шахтера", а на взрослом уровне дебютировал за "Мариуполь".
В текущем сезоне Чоботенко забил 2 гола и сделал 1 ассист в 24 матчах за "Колос". Портал Transfermarkt оценивает защитника в 600 тысяч евро.
Напомним, в новом сезоне "Полесье" будет играть в Премьер-лиге.
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