Леоненко: Шахтер станет чемпионом не благодаря Йовичевичу, а вопреки

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, считает, что " Шахтер " уже можно поздравлять с чемпионством.

– "Шахтер" уже можно поздравлять с чемпионством?

– Я "Шахтер" уже давно поздравил, еще в начале сезона сказал, что они станут чемпионами. И это не благодаря Йовичевичу, а, скорее, вопреки. Скажу честно, мне не нравится, как играет "Шахтер" – они ходят пешком. Но даже при плохой игре, донецкая команда набирает свои очки благодаря индивидуальному мастерству.

Де Дзерби мне импонировал намного больше, чем Йовичевич. Он импровизировал, постоянно бегал и переживал. Итальянец раскрыл того же Мудрика, хотя я считаю, что он еще не успел раскрыться, а все еще запасной. Де Дзерби доказал, что он хороший тренер, сделав фурор в АПЛ с "Брайтоном", у которого нет ни одной звезды. Йовичевич не такой смелый.