Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леоненко: Шахтер станет чемпионом не благодаря Йовичевичу, а вопреки
Эксперту не нравится осторожный тактический стиль тренера
ФК "Шахтар" / Автор невідомий
Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, считает, что "
– "Шахтер" уже можно поздравлять с чемпионством?
– Я "Шахтер" уже давно поздравил, еще в начале сезона сказал, что они станут чемпионами. И это не благодаря Йовичевичу, а, скорее, вопреки. Скажу честно, мне не нравится, как играет "Шахтер" – они ходят пешком. Но даже при плохой игре, донецкая команда набирает свои очки благодаря индивидуальному мастерству.
Де Дзерби мне импонировал намного больше, чем Йовичевич. Он импровизировал, постоянно бегал и переживал. Итальянец раскрыл того же Мудрика, хотя я считаю, что он еще не успел раскрыться, а все еще запасной. Де Дзерби доказал, что он хороший тренер, сделав фурор в АПЛ с "Брайтоном", у которого нет ни одной звезды. Йовичевич не такой смелый.
Популярное сейчас
- "Думаю, он готов": Леоненко назвал альтернативу Реброву в сборной Украины
- Экс-защитник Динамо принял решение завершить игровую карьеру
- Днепр-1 показал спорные моменты в матче с Ворсклой
- Аутсайдеры не забивают, Металлист почти вылетел. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Селезнев таки позвал на прощальный матч? Милевский встретился с Ракицким. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная жена героя Интера Лаутаро Мартинеса. ФОТО