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Леоненко: Шахтер станет чемпионом не благодаря Йовичевичу, а вопреки

Премьер-лига
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(2 голосов)

Эксперту не нравится осторожный тактический стиль тренера

Леоненко: Шахтер станет чемпионом не благодаря Йовичевичу, а вопреки

ФК "Шахтар" / Автор невідомий

Новина українською

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, считает, что "Шахтер" уже можно поздравлять с чемпионством.

– "Шахтер" уже можно поздравлять с чемпионством?

– Я "Шахтер" уже давно поздравил, еще в начале сезона сказал, что они станут чемпионами. И это не благодаря Йовичевичу, а, скорее, вопреки. Скажу честно, мне не нравится, как играет "Шахтер" – они ходят пешком. Но даже при плохой игре, донецкая команда набирает свои очки благодаря индивидуальному мастерству.

Де Дзерби мне импонировал намного больше, чем Йовичевич. Он импровизировал, постоянно бегал и переживал. Итальянец раскрыл того же Мудрика, хотя я считаю, что он еще не успел раскрыться, а все еще запасной. Де Дзерби доказал, что он хороший тренер, сделав фурор в АПЛ с "Брайтоном", у которого нет ни одной звезды. Йовичевич не такой смелый.

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В статье: Виктор Леоненко Игор Йовичевич Шахтер (Донецк)
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Источник:
Fanday

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Комментарии (1)
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фрілансер (Львів)
25.05.2023 в 19:22
як на мене, Леоненко напрягає! екс-форвард, який не тренував жодної команди. критикує всіх! Йовічевчевіч, на відміну від Леоненка укр. мову вивчив, тому думка останнього мене не хвилює...
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