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Оба из Ворсклы. УПЛ назвала лучших игрока и тренера 28-го тура
Ворскла на выезде обыграла Днепр-1
upl.ua
Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, входящих в наш экспертный совет, определила самых ярких футболиста и наставника 28-го тура чемпионата.
По итогам голосования лучшим игроком был признан нападающий "
Напомним, что в 28-м туре "Ворскла" в гостях со счетом 2:1 обыграла "Днепр-1".
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Источник:УПЛ
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