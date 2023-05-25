Оба из Ворсклы. УПЛ назвала лучших игрока и тренера 28-го тура

Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, входящих в наш экспертный совет, определила самых ярких футболиста и наставника 28-го тура чемпионата.

По итогам голосования лучшим игроком был признан нападающий " Ворсклы " Ибрахим Кане, а лучшим тренером – наставник полтавчан Виктор Скрипник.

Напомним, что в 28-м туре "Ворскла" в гостях со счетом 2:1 обыграла "Днепр-1".