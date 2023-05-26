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Сарнавский летом покинет Кривбасс - кипер отказался продлевать контракт

Премьер-лига
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Весной Богдан потерял статус основного вратаря команды

Сарнавский летом покинет Кривбасс - кипер отказался продлевать контракт

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

28-летний голкипер "Кривбасса" Богдан Сарнавский этим летом покинет команду.

Как сообщает SportArena, футболист отказался продлевать контракт клубом и летом станет свободным агентом.

Напомним, что в нынешнем сезоне Сарнавский сыграл в 17 матчах за "Кривбасс", пропустил 23 мяча и 5 поединков отстоял на ноль.

В весенней части чемпионата Украины Богдан потерял статус основного вратаря команды и последние шесть поединков провел на скамейке запасных.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Богдан Сарнавский
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Источник:
Sport Arena

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