Сарнавский летом покинет Кривбасс - кипер отказался продлевать контракт

28-летний голкипер " Кривбасса " Богдан Сарнавский этим летом покинет команду.

Как сообщает SportArena, футболист отказался продлевать контракт клубом и летом станет свободным агентом.

Напомним, что в нынешнем сезоне Сарнавский сыграл в 17 матчах за "Кривбасс", пропустил 23 мяча и 5 поединков отстоял на ноль.

В весенней части чемпионата Украины Богдан потерял статус основного вратаря команды и последние шесть поединков провел на скамейке запасных.