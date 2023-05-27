Львов – Ингулец: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ

"Львов" уже знает, что финиширует последним в текущем чемпионате: даже предпоследнее место коллективу Анатолия Бессмертного занять не по силам. Возможно именно с этим связано доверие молодежи в предыдущем туре: львовяне привлекли несколько юношей, для которых поединок против "Черноморца" стал дебютным на уровне УПЛ. "Ингулец" продолжает сражаться за сохранение места в Премьер-лиге. Пока петровцы делят с "Рухом" и "Вересом" 12-14 строчки и имеют преимущество над львовско-ровенским дуэтом только по дополнительным показателям. Напомним, что 13 и 14 места после завершения регулярного чемпионата будут играть переходные матчи.

Все самые яркие моменты УПЛ в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок между "Львовом" и "Ингульцом" состоится в понедельник, 29 мая, на стадионе "СКИФ" во Львове. Стартовый свисток должен прозвучать в 15:00.

На ТВ эту игру не покажут. Увидеть поединок можно будет только на ОТТ-платформе Setanta Sports, работающей по подписке.