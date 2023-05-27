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Львов – Ингулец: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Где покажут матч 29-го тура украинского чемпионата

Львов – Ингулец: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ

Фото: УПЛ / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Львов" уже знает, что финиширует последним в текущем чемпионате: даже предпоследнее место коллективу Анатолия Бессмертного занять не по силам. Возможно именно с этим связано доверие молодежи в предыдущем туре: львовяне привлекли несколько юношей, для которых поединок против "Черноморца" стал дебютным на уровне УПЛ. "Ингулец" продолжает сражаться за сохранение места в Премьер-лиге. Пока петровцы делят с "Рухом" и "Вересом" 12-14 строчки и имеют преимущество над львовско-ровенским дуэтом только по дополнительным показателям. Напомним, что 13 и 14 места после завершения регулярного чемпионата будут играть переходные матчи.

Поединок между "Львовом" и "Ингульцом" состоится в понедельник, 29 мая, на стадионе "СКИФ" во Львове. Стартовый свисток должен прозвучать в 15:00.

На ТВ эту игру не покажут. Увидеть поединок можно будет только на ОТТ-платформе Setanta Sports, работающей по подписке.

Если вы не хотите платить, чтобы увидеть эту встречу, следите за ходом событий в Матч-центре UA-Футбол вместе с нашей текстовой трансляцией. После финального свистка читайте на нашем сайте подробный отчет о матче и смотрите обзор всех моментов.

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В статье: ФК Львов Ингулец (Петрово)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
27.05.2023 в 11:31
Львов хлопните дверью на последок
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