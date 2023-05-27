Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Черноморец - Рух: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ
Где покажут матч 29 тура УПЛ
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Обеим командам по-прежнему грозит вылет из украинского элитного дивизиона. Однако вероятность "Черноморца" проститься с УПЛ больше теоретическая, а вот "Руха" - вполне реальная. Одесситы девятые и опережают зону стыковых игр на четыре очка. То есть в случае непроигрыша в ближайшем матче "моряки" еще на сезон останутся в Премьер-лиге. Что касается "Руха", то команда идет в зоне переходных матчей, однако уступает находящемуся в безопасной зоне "Ингульцу" только по дополнительным показателям. Подопечные Виталия Пономарева проиграли всего один матч из пяти последних и набрали за это время больше очков, чем "Александрия", "Колос" или "Кривбасс", однако этого пока не хватило, чтобы обезопасить себя от возможного вылета.
- Все самые яркие моменты УПЛ в режиме Live в Telegram UA-Football
"Черноморец" и "Рух" сыграют в понедельник, 29 мая, в Одессе в парке имени Тараса Шевченко. Как и другие матчи УПЛ в этот день игра начнется в 15:00 по Киеву.
В прямом эфире игру покажут на ОТТ-платформе Setanta Sports. На телевидении показ этого поединка не запланирован. Если вы не сможете увидеть матч, открывайте текстовую трансляцию поединка в
Популярное сейчас
- Хуже, чем в 2006-ом. Снятие десяти очков с Ювентуса - лишь начало его бед
- Федерация футбола Испании смягчила наказание Валенсии за расизм в отношении Винисиуса
- Ребров: Я не боюсь ни одной команды
- Пенальти после игры в мяч и роковая желтая для Сватка. О судействе матча Днепр-1 - Ворскла
- Селезнев таки позвал на прощальный матч? Милевский встретился с Ракицким. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная жена героя Интера Лаутаро Мартинеса. ФОТО