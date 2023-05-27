Черноморец - Рух: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ

Обеим командам по-прежнему грозит вылет из украинского элитного дивизиона. Однако вероятность "Черноморца" проститься с УПЛ больше теоретическая, а вот "Руха" - вполне реальная. Одесситы девятые и опережают зону стыковых игр на четыре очка. То есть в случае непроигрыша в ближайшем матче "моряки" еще на сезон останутся в Премьер-лиге. Что касается "Руха", то команда идет в зоне переходных матчей, однако уступает находящемуся в безопасной зоне "Ингульцу" только по дополнительным показателям. Подопечные Виталия Пономарева проиграли всего один матч из пяти последних и набрали за это время больше очков, чем "Александрия", "Колос" или "Кривбасс", однако этого пока не хватило, чтобы обезопасить себя от возможного вылета.

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"Черноморец" и "Рух" сыграют в понедельник, 29 мая, в Одессе в парке имени Тараса Шевченко. Как и другие матчи УПЛ в этот день игра начнется в 15:00 по Киеву.