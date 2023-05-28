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Из семейства Маркевичей: Верес может возглавить новый тренер – источник

Премьер-лига
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И Мирон Богданович, и Остап Миронович могут работать уже со следующего сезона

Из семейства Маркевичей: Верес может возглавить новый тренер – источник

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

"Верес" может начать следующий сезон с новым главным тренером. Как сообщил комментатор Сергей Лукьяненко в своем Telegram-канале, кандидатом на этот пост является Остап Маркевич.

Он является главным претендентом на замену Юрию Вирту. Маркевич-младший может возглавить ровенскую команду, даже если она вылетит в Первую лигу. Руководство клуба уже задумывается о планах на следующий сезон.

В настоящее время "Верес" находится в зоне переходных матчей, однако по итогам финальных двух поединков имеет все шансы подняться выше. Впереди на ровенчан ожидают два поединка на "Авангарде": против "Динамо" 29 мая и "Ингульца" 4 июня.

Последнее место работы Остапа Маркевича была “Радуня Стежица”, которая выступает в третьем дивизионе Польши. Текущий сезон он не завершил вместе с командой, ведь был уволен за три тура до конца чемпионата.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно) Остап Маркевич
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