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Шахтер - Днепр-1 3:0. Встречайте нового чемпиона

Премьер-лига
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(1 голосов)

"Горняки" уверенным разгромом ставят точку в сезоне

Шахтер - Днепр-1 3:0. Встречайте нового чемпиона

Фото: ФК Шахтар

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Прежде всего давайте поблагодарим полтавскую "Ворсклу", которая своей неожиданной победой в прошлом туре над "Днепром-1" сильно сместила акцент в сегодняшней встрече. Ладно, мы шутим, ибо если днепрянам и есть кого винить, то только себя. Коллектив Кучера не выдержал финишную дистанцию, упустив важные три очка. А после судьба титула оказалась в руках "Шахтера". "Горняки" получили карт-бланш даже на фиаско сегодня, ибо все можно было исправить в последнем туре. А вот "Днепру-1" нужно было не только побеждать, но и верить, что через неделю оступится уже "Шахтер".

На этом хорошие новости для Игоря Йовичевича не закончились. Кадровая ситуация в "Шахтере" была близка к идеалу, а потому на важнейший матч года хорватский коуч смог выпустить свой самый боевой состав, не сделав ни одной замены после разгрома "Зари". У днепрян и здесь бед было в разы больше. Еще до игры все знали, что встречу пропустит капитан команды Сваток, место которого в центре обороны прогнозируемо занял Адамюк. Справа же вышел Пасич, слева - впервые после травмы Каплиенко. Другая неприятность - исчезновение Бабенко. Основной опорник команды не попал даже в заявку, из-за чего его позицию закрывал неосновной Танковский. Благо для гостей, готов был к игре в старте Гуцуляк, вышедший сегодня в старте.

"Шахтер" идеально начал матч. Дерзко. По-чемпионски. И снова забил, повторив сценарий поединка против "Зари". Дончане достаточно активно стартовали, не стеснялись прессинговать оппонента на чужой половине, что привело к первому точному удару. Степаненко решился на удар издали, выстрел заблокировали, однако первым на подборе оказался Бондаренко. Артем повторил трюк своего коллеги, пробив лишь немного точнее - Рыбак пустил в ближний. 1:0, быстрое преимущество для без пяти минут чемпиона Украины.

Ранний гол - лучшая новость для хозяев. "Шахтер" еще недолго поиграл активно, а после понемногу начали сушить игру. А что "Днепр-1"? Команда сегодня разочаровала. На поле был немного зажатий и испуганный претендент на второе место, нежели реальный борец за золото. Коллектив Кучера плохо распоряжался мячом, частенько фолил, обрезался в центре поле. Более того, почти весь поединок соперник отлично закрыл Пихаленка, без которого Довбику было играть куда сложнее. Но момент у Артема был - форвард целил из пределов штрафной, однако попал в спину Ракицкому. "Шахтер" ответил под конец тайма, когда Сикан имел шанс выйти на свидание с Рыбаком, однако немного не успел к мячу. Ноль по xG, но очень опасно на деле.

Многие ждали второй тайм. Именно в нем днепряне могли показать характер и амбиции, упереться, устроить рубку и попытаться вырвать победу. Но не сегодня, не в этом чемпионате. "Шахтер" и не ощутил стартовый натиск соперника (если таковой был), а после спокойно забил дважды. Сначала провалилась оборона соперника, позволив Зубкову в стиле Иньесты вырезать шикарный пас на Сикана, который прервал голевую засуху, разобравшись с кипером соперника. Спустя три минуты гости окончательно капитулировали, пропустив второй за матч гол издали - на сей раз шикарно пробил Степаненко. 3:0. Несите золотые медали, можно открывать шампанское и готовиться к параду. С первым местом было все понятно.

Мы не планировали писать о концовке матча. Зачем, ведь счет говорил сам за себя, да и моментов, заслуживающих внимание было минимум. По крайней, пока не наступило дополнительное время. А там, вышедший на замену Назарина, постелился в жесткий подкат против Пеглоу, что привело не только к эмоциям игроков, но и своего рода мордобою с обеих сторон. Детально описывать драку мы не будем, лишь задокументируем разбитую бровь Ракицкого и четыре красные карточки - досрочно поле покинули Назарина, Пеглоу, Трубин и Федорив (последний, правда, находился всю игру в запасе, но в драке участие, судя по всему, принять успел).

Этот эпизод еще долго будет обсуждаться и пересматриваться, однако все это в будущем. Ныне же констатируем триумф "Шахтера", который за тур финиша стал чемпионом Украины. "Горняки" двумя последними матчами точно заслужили титул. А борьба днепрян еще впереди - "Заря" параллельно выиграла свой матч и сравнялась с командой Кучера по балам. Последний тур будет решающим.

VBET-лига. 29-й тур
28 мая, Львов, стадион "Арена Львов"
Шахтер - СК Днепр-1 3:0
Голы: Артём Бондаренко 9, Даниил Сикан 55, Тарас Степаненко 59
Шахтер: Анатолий Трубин, Валерий Бондарь, Тарас Степаненко, Александр Зубков (Марьян Швед 82), Даниил Сикан (Кевин Келси 70), Дмитрий Крыськив (Дмитрий Топалов 70), Артём Бондаренко (Егор Назарина 82), Николай Матвиенко, Георгий Судаков, Ефим Конопля (Богдан Михайличенко 31), Ярослав Ракицкий
СК Днепр-1: Владислав Рыбак, Владимир Адамюк, Эдуард Сарапий, Артем Довбик, Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк (Владимир Танчик 74), Жоау Пеглоу, Доминго Бланко (Валентин Рубчинский 61), Александр Каплиенко (Хайнер 61), Вячеслав Танковский (Игорь Когут 65), Евгений Пасич (Валерий Лучкевич 74)
Предупреждение: Доминго Бланко 36
Удаления: Жоау Пеглоу 90+6, Виталий Федорив 90+6 - Егор Назарина 90+6, Анатолий Трубин 90+6

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В статье: Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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Комментарии (69)
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Number13 (Мариуполь)
28.05.2023 в 17:59
Шахтёр с Чемпинством! Последними турами сделали так красиво, что ни малейшего вопроса! Красавцы!!!П.С. жаль, что днепряене на финише превратились в пердян подзаборных. Ну ниче, наказаны по всем фронтам, гнилые!
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+7
0
FCSD N1 (New Shahta)
28.05.2023 в 18:11
Да, именно пердяне стали ...С чемпионством!
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+2
0
Nataser (Харьков)
28.05.2023 в 17:52
Терпеть не могу Вернидуба, но с Днепром буду болеть за него, чтобы Заря вице-чемпионом стала. А Кучер и Красников получили за предательство Металлиста. Особенно Красников, который так ж...пу не рвал за Металлист, как за Днепр-1.
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+9
0
Fatodeton (Київ-Барселона)
28.05.2023 в 17:46
Чесно кажучи, все одно хто те чемпіонство взяв. Рівень чемпіонату ніякий (зараз тим паче, по всім відомим різним причинам), а далі старе добре тупцювання на одному місці, типу - "хоч би не в одну групу ЛЧ з Баварією/Реалом" тощо та виліт на ранній стадії:)
Ответить
0
0
fanatSD (донецк)
28.05.2023 в 17:59
посмотрим на динамо в лиге конференций и прослезимся
Ответить
+2
0
Fatodeton (Київ-Барселона)
28.05.2023 в 18:10
Так мова не сугубо про Шахтар, кого не візьми, якщо розглядати виступи в Єврокубках
0
0
Демьян (Днепр)
28.05.2023 в 17:46
Ну что ржавым в группе желаю Ман. Сити, Боруссию или Арсенал, и чтобы просто несли их не вынимая.
Ответить
0
-5
fanatSD (донецк)
28.05.2023 в 17:58
и днепр-1 в квалификации ЛЧ тоже желаю.и чтоб имели вас не вынимая.и остались вы без еврокубков.скажи спасибо кучеру за провал во втором круге.он готовил команду.
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+3
0
FCSD N1 (New Shahta)
28.05.2023 в 18:12
Походу,ты тоже не ввынимаешь...Не скули...
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.05.2023 в 18:43
да ты, похоже, само*ёб?)))
Ответить
0
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
28.05.2023 в 17:43
Жижа, ти де? Не чую блъ? Вже смокчешь?
Ответить
+4
0
avatar
scorpius (Ck)
28.05.2023 в 17:44
Уже все просим жижу в студию!!
Ответить
+4
0
Сеш (Дніпро)
28.05.2023 в 17:38
Шо там гудок будет? Ахметрв атец родной ггг
Ответить
+1
-2
fanatSD (донецк)
28.05.2023 в 17:37
вот и "обиженные" появились."святоши" от КАЛОмойского.обделались по самые уши и воют.одного не хватает-"студента-жажа" с его"неудержимой командой","чемпионом в любом случае" и "белыми брюками красникова"
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+5
-1
avatar
scorpius (Ck)
28.05.2023 в 17:43
Да, вся эта мелюзга не попадает, нужен предводитель, где жажа??
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+1
0
Kaiso Vegas
28.05.2023 в 17:51
Ой, який сенс звертати увагу на неадекватів, що проміж рядків всіляко намагаються сіяти чвари між регіонами та ділити країну за руснявими наративами. Послали подумки за всім відомим напрямком да й все
Ответить
+1
0
Prideman (Lviv)
28.05.2023 в 17:37
Заслужено.
Ответить
+6
0
Сеш (Дніпро)
28.05.2023 в 17:32
Давайте ещё ура ура. Гудок дайте. Чемпион же, новый
Ответить
+3
-7
Сеш (Дніпро)
28.05.2023 в 17:29
С 1 го июня будем чемпионство тарифами на электроэнергию отрабатывать. Тройное ура чемпиону
Ответить
+2
-10
vpakhomov123 (днепр)
28.05.2023 в 17:29
новых встреч с новыми Фейенордами,сепарские подстилки)и не удивляйтесь,почему болеют против вас,сборная днр
Ответить
+3
-13
Prideman (Lviv)
28.05.2023 в 17:37
Ти йобн#тий?
Ответить
+5
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.05.2023 в 17:40
он только залезает на дерево
+6
0
avatar
scorpius (Ck)
28.05.2023 в 17:46
0
0
vpakhomov123 (днепр)
28.05.2023 в 17:28
Главный банлюган Ахметов ,подняв нам тарифы в два раза на свет,готовится в новом году,покупать судей и соперников команд-конкурентов,и пол-команды сепаратистов,фотографировавшихся с дыныровцами,по сути теже сепары,только скрытые до поры до времени)Надесюь ,будет такое время,когда не будет ни таких олигархов в нашей стране,ни таких команд )звездуйсте к себе,сборная днр
Ответить
+2
-11
Сеш (Дніпро)
28.05.2023 в 17:28
Кроты вылезли на спинах судей. Упыри. Ура чемпиону чей президент стимулирует миллионами денг команды во время войны. Да здравствует чемпион лечивший родственника Арановского. А потом тот спасибо сказал в игре с Ворсклой, так что его отстранили пожизненно. Ну кроты убедили Арановского. Что еиу лучше карьеру загубить.
Ответить
+2
-10
vpakhomov123 (днепр)
28.05.2023 в 17:26
ЧЕМПІОНСТВО ІРЖАВИХ КУПЛЕНЕ ТА ВИГРАНЕ СУДДЯМИ.
Ответить
+4
-14
avatar
scorpius (Ck)
28.05.2023 в 17:29
3-0
Ответить
+7
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.05.2023 в 17:23
жаль, что назарина с 30м не забил 4-й
Ответить
+7
-2
avatar
scorpius (Ck)
28.05.2023 в 17:25
Да был бы шикарный голешник, та и со штрафных давненько не забивали
Ответить
+3
-2
Геродот (Винница)
28.05.2023 в 17:21
Шахтер с такой трудной победой в чемпионате. Быдо немало заслуженной критики в его адрес, но Шахтер во втором круге победил в очных играх своих прямых конкурентов в борьбе за золото - Зарю и Днепр-1, поэтому ее победа в чемпионате закономерна.
Ответить
+7
-1
Kaiso Vegas
28.05.2023 в 17:19
Ну і яка логіка була вилучати Трубіна? Гуцуляк неадекватно себе повів проти Михайліченка, Трубін лише заспокоював його, до того ж Гомес як криса вдарив Трубіна. Результат: Трубін - червона, Гуцуляк і Гомес - чистенькі, хоча показали крисячу поведінку
Ответить
+8
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.05.2023 в 17:21
да пердь - вечная мразота со времён рамоса
Ответить
+8
-2
Kaiso Vegas
28.05.2023 в 17:25
Я не фанат ані Шахтаря, ані Дніпра (однаково вболівав за них на євроарені), але те, що Д-1 нагадує Барсу (не кращі їх якості) - факт
+3
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
28.05.2023 в 17:34
как и среал со времён рамоса ))
+1
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.05.2023 в 17:34
реально рамос - пердь!)))
0
-2
Romerik (YNWA)
28.05.2023 в 17:37
Да пофіг. Так як думаю і самому трубіну. Він би 100 відсотків не грав в останньому. Пятов буде скоріше всього свій прощальний матч проводити.
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.05.2023 в 17:38
и, кстати, против своей бывшей команды
+2
0
Cassid (Kiev)
28.05.2023 в 18:00
Низя. Им еще с Кривбассом играть. Потому и удалили только Пеглоу, который вообще уже дисквалифицирован.
Ответить
0
0
Badweather (Бровары)
28.05.2023 в 17:15
Жаль, что Шахтер Заре так много забил
Ответить
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.05.2023 в 17:16
а что у них с 4мошниками по+/-? а то лень искать
Ответить
0
0
Badweather (Бровары)
28.05.2023 в 17:16
+3 не хватает
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.05.2023 в 17:20
ну так заре нужно просто набрать больше очков в 30-м туре, чем 4мошники
0
0
avatar
scorpius (Ck)
28.05.2023 в 17:19
-1 по личкам имеет преимущество, так что Заря хоть 0-10 могла проиграть, теперь просто надо сыграть лучше чем -1
Ответить
+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.05.2023 в 17:15
пеглоу - реальный кцап (нападение из-за спины)! фу, мразь!
Ответить
+4
-1
fanatSD (донецк)
28.05.2023 в 17:26
он вроде и играть не должен был.с александрией ударил ротаня и его дисквалифицировали???почему играл сегодня и в прошлом туре непонятно?подали аппеляцию?
Ответить
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.05.2023 в 17:26
хз про аппеляцию, но он, наверное, кому-то сделал фелляцию)))
0
0
Romerik (YNWA)
28.05.2023 в 17:14
Отанні матчів 2 і ті і ті як г*мно грали. Тільки Зоря тихо собі йшла більш менш стабільно і не лізла в ці розбірки. А в очних по грі тільки ШД всіх виніс. Тому питання чемпіона зняте. Треба було в лобових доводити свої притензії на чемпіонство. Все справедливо і заслужено
Ответить
+5
0
Badweather (Бровары)
28.05.2023 в 17:13
Ну и кто тут кабинетный?
Ответить
+5
-1
tolina-ystas (Краматорск)
28.05.2023 в 17:12
Шахтёр с победой в чемпионате! Две последние игры стали убедительным доказательством того,что вы сильнейшие!
Ответить
+8
0
FCSD N1 (New Shahta)
28.05.2023 в 17:13
С победой!
Ответить
+1
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
28.05.2023 в 17:08
Да здравствует Шахтёр, чемпион УПЛ 2022/23!!!
Ответить
+5
0
FCSD N1 (New Shahta)
28.05.2023 в 17:14
Славься , родной Шахтёр!
Ответить
+4
-1
fanatSD (донецк)
28.05.2023 в 17:05
с победой шахтёр.критиковал йовичевича-сейчас приношу свои извинения
Ответить
+5
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.05.2023 в 17:06
уместная критика никогда не мешала. сегодня 2 дальних удара превратились в голы, а я всегда говорил, что без дальних ударов тяжело выиграть у автобусников и 4мошников
Ответить
+6
0
FCSD N1 (New Shahta)
28.05.2023 в 17:08
У Шахтера были провальные матчи,так что норм .
Ответить
0
0
oleg.m.3972 (Харьков)
28.05.2023 в 17:27
Всё равно продолжаю говорить - Йовичевич не уровень Шахтёра. Но его тоже - с чемпионством !!!
Ответить
+1
-1
FCSD N1 (New Shahta)
28.05.2023 в 17:04
Всю кротобратию- с чемпионством! П.С.:"Где Динамо, где?"(с)
Ответить
+9
-1
avatar
scorpius (Ck)
28.05.2023 в 17:00
Какая ж свадьба без драки? С чемпионством, Шахтер!!!
Ответить
+12
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.05.2023 в 16:59
даёшь 2-е место - заре! п@рдяне - 4мошные гопники!
Ответить
+11
-2
ukatan (Харьковская обл.)
28.05.2023 в 17:03
А зачем "Заре" второе место? Если смотреть сквозь призму Еврокубков, третье гарантированно дает участие хотя бы в группе Лиги Конференций. А в квалификации ЛЧ проиграли первому сопернику - и до свидания.
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.05.2023 в 17:04
чтобы всякая пердь на него не залезла
+5
-2
fanatSD (донецк)
28.05.2023 в 17:07
жалобы строчить в УАФ умеют и лить крокодиловы слёзы.
Ответить
+4
0
SeventyFour (Phoenix)
28.05.2023 в 17:07
Толку от твоего 1 -го купленного места , если @тсосете в очередной раз в ЛЧ 0:7))
Ответить
+1
-12
FCSD N1 (New Shahta)
28.05.2023 в 17:10
Не хнычь,ты- спец по сосанию? Тогда тебе на другой сайт.
+6
0
fanatSD (донецк)
28.05.2023 в 17:10
вы отсосёте ещё раньше
+6
0
ukatan (Харьковская обл.)
28.05.2023 в 17:10
Сегодня тоже игру купили?
+4
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.05.2023 в 16:58
с победой и ЧЕМПИОНСТВОМ!
Ответить
+6
-4
avatar
Барселиниуc (землянин)
28.05.2023 в 17:12
Ответить
+2
-1
avatar
Прocтo Тoлик (Одесса)
28.05.2023 в 16:58
пердяне минус один
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+10
-3

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