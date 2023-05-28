Шахтер - Днепр-1 3:0. Встречайте нового чемпиона

Прежде всего давайте поблагодарим полтавскую "Ворсклу", которая своей неожиданной победой в прошлом туре над "Днепром-1" сильно сместила акцент в сегодняшней встрече. Ладно, мы шутим, ибо если днепрянам и есть кого винить, то только себя. Коллектив Кучера не выдержал финишную дистанцию, упустив важные три очка. А после судьба титула оказалась в руках "Шахтера". "Горняки" получили карт-бланш даже на фиаско сегодня, ибо все можно было исправить в последнем туре. А вот "Днепру-1" нужно было не только побеждать, но и верить, что через неделю оступится уже "Шахтер".

На этом хорошие новости для Игоря Йовичевича не закончились. Кадровая ситуация в "Шахтере" была близка к идеалу, а потому на важнейший матч года хорватский коуч смог выпустить свой самый боевой состав, не сделав ни одной замены после разгрома "Зари". У днепрян и здесь бед было в разы больше. Еще до игры все знали, что встречу пропустит капитан команды Сваток, место которого в центре обороны прогнозируемо занял Адамюк. Справа же вышел Пасич, слева - впервые после травмы Каплиенко. Другая неприятность - исчезновение Бабенко. Основной опорник команды не попал даже в заявку, из-за чего его позицию закрывал неосновной Танковский. Благо для гостей, готов был к игре в старте Гуцуляк, вышедший сегодня в старте.

"Шахтер" идеально начал матч. Дерзко. По-чемпионски. И снова забил, повторив сценарий поединка против "Зари". Дончане достаточно активно стартовали, не стеснялись прессинговать оппонента на чужой половине, что привело к первому точному удару. Степаненко решился на удар издали, выстрел заблокировали, однако первым на подборе оказался Бондаренко. Артем повторил трюк своего коллеги, пробив лишь немного точнее - Рыбак пустил в ближний. 1:0, быстрое преимущество для без пяти минут чемпиона Украины.

Ранний гол - лучшая новость для хозяев. "Шахтер" еще недолго поиграл активно, а после понемногу начали сушить игру. А что "Днепр-1"? Команда сегодня разочаровала. На поле был немного зажатий и испуганный претендент на второе место, нежели реальный борец за золото. Коллектив Кучера плохо распоряжался мячом, частенько фолил, обрезался в центре поле. Более того, почти весь поединок соперник отлично закрыл Пихаленка, без которого Довбику было играть куда сложнее. Но момент у Артема был - форвард целил из пределов штрафной, однако попал в спину Ракицкому. "Шахтер" ответил под конец тайма, когда Сикан имел шанс выйти на свидание с Рыбаком, однако немного не успел к мячу. Ноль по xG, но очень опасно на деле.

Многие ждали второй тайм. Именно в нем днепряне могли показать характер и амбиции, упереться, устроить рубку и попытаться вырвать победу. Но не сегодня, не в этом чемпионате. "Шахтер" и не ощутил стартовый натиск соперника (если таковой был), а после спокойно забил дважды. Сначала провалилась оборона соперника, позволив Зубкову в стиле Иньесты вырезать шикарный пас на Сикана, который прервал голевую засуху, разобравшись с кипером соперника. Спустя три минуты гости окончательно капитулировали, пропустив второй за матч гол издали - на сей раз шикарно пробил Степаненко. 3:0. Несите золотые медали, можно открывать шампанское и готовиться к параду. С первым местом было все понятно.

Мы не планировали писать о концовке матча. Зачем, ведь счет говорил сам за себя, да и моментов, заслуживающих внимание было минимум. По крайней, пока не наступило дополнительное время. А там, вышедший на замену Назарина, постелился в жесткий подкат против Пеглоу, что привело не только к эмоциям игроков, но и своего рода мордобою с обеих сторон. Детально описывать драку мы не будем, лишь задокументируем разбитую бровь Ракицкого и четыре красные карточки - досрочно поле покинули Назарина, Пеглоу, Трубин и Федорив (последний, правда, находился всю игру в запасе, но в драке участие, судя по всему, принять успел).

Этот эпизод еще долго будет обсуждаться и пересматриваться, однако все это в будущем. Ныне же констатируем триумф "Шахтера", который за тур финиша стал чемпионом Украины. "Горняки" двумя последними матчами точно заслужили титул. А борьба днепрян еще впереди - "Заря" параллельно выиграла свой матч и сравнялась с командой Кучера по балам. Последний тур будет решающим.

VBET-лига. 29-й тур

28 мая, Львов, стадион "Арена Львов"

Шахтер - СК Днепр-1 3:0

Голы: Артём Бондаренко 9, Даниил Сикан 55, Тарас Степаненко 59

Шахтер: Анатолий Трубин, Валерий Бондарь, Тарас Степаненко, Александр Зубков (Марьян Швед 82), Даниил Сикан (Кевин Келси 70), Дмитрий Крыськив (Дмитрий Топалов 70), Артём Бондаренко (Егор Назарина 82), Николай Матвиенко, Георгий Судаков, Ефим Конопля (Богдан Михайличенко 31), Ярослав Ракицкий

СК Днепр-1: Владислав Рыбак, Владимир Адамюк, Эдуард Сарапий, Артем Довбик, Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк (Владимир Танчик 74), Жоау Пеглоу, Доминго Бланко (Валентин Рубчинский 61), Александр Каплиенко (Хайнер 61), Вячеслав Танковский (Игорь Когут 65), Евгений Пасич (Валерий Лучкевич 74)

Предупреждение: Доминго Бланко 36

Удаления: Жоау Пеглоу 90+6, Виталий Федорив 90+6 - Егор Назарина 90+6, Анатолий Трубин 90+6