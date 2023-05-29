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Степаненко: Это чемпионство самое тяжелое и самое важное в моей карьере

Премьер-лига
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Капитан "Шахтера" поделился эмоциями от победы в УПЛ

Степаненко: Это чемпионство самое тяжелое и самое важное в моей карьере

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Полузащитник и капитан "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал завоевание командой чемпионства.

"Я очень доволен. Могу сказать, что для меня это самое тяжелое чемпионство, которое было у меня за эти годы в "Шахтере". Очень переживал и тщательно готовился к этим последним матчам.

Этот матч мы выиграли заслуженно. В начале нашего тяжелого пути никто не верил в нас, но мы показали, что действительно являемся настоящей сильной командой. И мы честно выиграли это чемпионство. Я очень рад и счастлив, и хочу сказать всем большое спасибо.

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В течение сезона я учился быть не только игроком, но и старшим братом для партнеров по команде. Это очень нелегко. Иногда я не все делал правильно, но Мистер мне много подсказывал. Я очень много думал, что я должен ребятам сказать, что должен показать, как должен себя вести. Они росли как игроки, а я вырос как старший брат для них.

Я на себе нес очень тяжелое бремя, а когда забили 2 и 3 голы и было понятно, что мы станем чемпионами, я это эмоциональное бремя сбросил.

Такой порыв счастья у меня был, что трудно даже передать. Вы видели, как поднялась вся скамейка. Сегодня на поле было не только 11 футболистов, а все 50. Игроки, запасные, тренеры, технический, медицинский персонал, администраторы. Мы все, как одна семья, потому и завоевали это чемпионство. Вся команда, клуб, болельщики, мы все вместе. Каждый внес свою долю в победу. Сколько трудностей мы преодолели все вместе, поэтому это чемпионство самое тяжелое и самое важное в моей карьере", – рассказал Степаненко.

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк)
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