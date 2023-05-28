Йовичевич: Сегодня в составе было 11 украинцев. Этим Шахтером могут гордиться все украинские болельщики. Спасибо ВСУ!

Главный тренер донецкого "Шахтера" Игорь Йовичевич прокомментировал победу над "Днепром-1" в рамках 29-го тура УПЛ и завоевание "горняками" золотых медалей.

– Скажите, пожалуйста, что вы сейчас ощущаете?

– Гордость. Гордость за прожитый год, за усилия, прилагаемые каждый день. За команду рад. Думаю, что у нас был самый тяжелый график с начала и в течение сезона: больше усилий приложили, больше переездов, больше всего терпели. Думаю, что сегодняшняя игра есть просто, как это говорят, "вишенкой на торте" этого сезона – исторического в украинском футболе. Сезона под войной. Спасибо ВСУ, в первую очередь. За то, что позволили нам играть в футбол, а мне – осуществить свою мечту, команде осуществить свою мечту. 11 украинцев сегодня играли на поле в составе "Шахтера". Этим могут гордиться не только все болельщики "Шахтера", но и все украинские болельщики. Потому что через год они увидели команду, на чемпионство которой перед сезоном никто не ставил и 2 евро. И мы сделали невозможное возможным. Это абсолютно феерический сезон! Я горжусь. Этого никто у нас не отнимет, этот титул. Поэтому горжусь. Но это и мотивация на следующий год – совершенствоваться, быть лучше, чем сегодня. Но, прежде всего, хочу увидеть свою семью. Уже третий год, как не живу со своей семьей. Футбол на первом месте, но я скучаю. Трудно. Я – иностранец, нахожусь здесь между вами, веду себя и уважаю все как украинец, но семьи не хватает. Я очень жду возможности увидеться после Полтавы, обнять их и отдохнуть месяц.

– Вопрос по игрокам. Александр Зубков – сегодня было видно, что это человек, который ведет "Шахтер": он поймал кураж, обострял, создавал моменты. Он стал одним из лучших вингеров в "Шахтере"?

– В Украине. Это пойдет на пользу украинской сборной с новым проектом, который будет строить новый тренер. Я очень счастлив, что Зубков у меня играет, потому что его талант, его характер просто делают разницу на футбольном поле. И я, говорю еще раз, горжусь им. Он в первом матче с "Днепром-1" не играл, и не только он, – и мы стали лучше. Мы становились лучше в течение этого сезона, в процессе. Мы дышали как одно целое. И, знаете, команда лично меня сделала лучше как человека. И немного лучшим тренером. И на сегодняшний поединок, в отличие от первого матча мы были готовы абсолютно. Я – первый, кто был готов. Ментально, физически, технически – как угодно. И по игре сегодня видна разница. Это разница между двумя клубами сейчас, между двумя командами на сегодняшний день. С уважением, с респектом готовились к ним, но из-за этого респекта вышел такой счет. И думаю, что заслуженно выиграли чемпионство. Это судьба, просто написанная у нас была. Ибо этот сезон, который мы проходили, просто не мог закончиться иначе. Невозможно было, чтобы он кончился по-другому, чем успешно. Целая Украина гордилась нами в Лиге чемпионов, Лиге Европы. Командой с футболистами, которые посмотрите, где играли в прошлом году, в каких клубах. Мы слепили коллектив, сделали семью, росли как команда, терпели, плакали – были и такие моменты. Но все это результат единства. Как Украина сражается за свою свободу, так и мы сражались за нашу мечту. Перед вами сидит самый счастливый человек в мире! Возможно, не выгляжу так, но на самом деле испытываю такие безумные эмоции, что сейчас каждого из вас обнял бы и поцеловал.

– Если говорить о сезоне, то какая его часть была самой тяжелой? И как настраивали ребят?

– Трудно было управлять эмоциями. Начало сезона действительно было под большим вопросом: кто будет играть в целом? Мы не являлись фаворитами. Думаю, нам давали 5 место с теми футболистами, которые не имеют опыта, которые играли где-то по арендам и вообще не выступали за первую команду "Шахтера". Но "Шахтер" всегда есть "Шахтер": несмотря на то, кто играет, ты должен выиграть. Безумное давление – я чувствую это как тренер. Скептиков много, много разговоров, всегда есть кандидат, который хочет посидеть на твоем месте. Но ты должен с этим жить. Если не можешь с этим существовать, то иди и работай в "МакДональдс" и, возможно, будешь работником месяца максимум. Но это футбол и это "Шахтер" – здесь максимальный уровень. И мы должны соответствовать этому уровню. Я думаю, команда ответила на это давление своим характером и талантом. Это два лица одной медали – золотой медали.

– Поздравляю вас и "Шахтер" с чемпионством – в общем заслуженным. Но должен быть и плохой хлоп, поэтому не могу не спросить о случившемся в конце матча. Этот удар Гуцуляка, кажется, ногой... Вы уже просматривали этот эпизод и будете ли вообще как-нибудь реагировать на такое неспортивное поведение, в том числе и игроков "Шахтера"? Это все же оставляет определенный осадок от такого хорошего матча...

– 100%, что все не должно было заканчиваться так. Когда рассмотрим ситуацию более тщательно, то сможем отреагировать. Я действительно не видел начало: был сумбур, много людей, а я находился на бровке и не видел всего. Только после анализа, судейских решений, после реакции руководства будем знать кто, что и как и сможем принимать решения. На самом деле, с теми эмоциями, которые я испытывал на исходе матча, мои мысли были совсем о другом. Мы стали чемпионами, потому ничто не может испортить мое настроение. Хотя замечания всегда есть, и если было неспортивное поведение, это процесс спортивного воспитания. Должна быть, конечно, рабочая этика. Но говорю, что не хочу позволить никому забрать сейчас мои эмоции. Я сделал все возможное: отдал команде все, а команда отдала мне все, что имеет – мы вместе стали чемпионами. "Шахтер" – чемпион!