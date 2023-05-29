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Магия чисел. Ровно два года назад Ярославский объявил о возрождении Металлиста - ВИДЕО
29 мая, в 29-м туре команды вылетела из УПЛ
Фото: metalist.ua / Автор: неизвестен
Сегодня, 29 мая, в 29-м туре УПЛ "
Это поражение поставило официальную точку в нынешнем сезоне для клуба – харьковчане и формально и юридически покидают элитный дивизион.
Интересно, что именно два года 29 мая 2021 года Александр Ярославский пафосно на стадионе официально объявил о возрождении клуба.
За год команда прошла Первую лигу, однако как видим, в УПЛ у харьковчан не задалось.
В СМИ ходит информация, что Ярославский окончательно прекратит финансировать проект, который возрождался с такой помпой.
Проблемы у бизнесмена, как и у клуба, начались в феврале 2022 года, когда автомобиль из кортежа Ярославского сбил насмерть 36-летнего мужчину, после чего Ярославский покинул страну.
В июле Ярославский вернулся в Украину, однако, при этом, как сообщили СМИ после инцидентом с ДТП и судебных разбирательств фактически прекратил финансирование клуба.
Команду, между тем, покинули большинство игроков, топ-менеджмент и тренерский штаб, перейдя, по большей части в Днепр-1.
На и что останется от клуба в первом дивизионе, и останется ли – риторический вопрос. Осталось только дождаться.
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