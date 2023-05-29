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Магия чисел. Ровно два года назад Ярославский объявил о возрождении Металлиста - ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

29 мая, в 29-м туре команды вылетела из УПЛ

Магия чисел. Ровно два года назад Ярославский объявил о возрождении Металлиста - ВИДЕО

Фото: metalist.ua / Автор: неизвестен

Новина українською

Сегодня, 29 мая, в 29-м туре УПЛ "Металлист" проиграл "Минаю" 1:2.

Это поражение поставило официальную точку в нынешнем сезоне для клуба – харьковчане и формально и юридически покидают элитный дивизион.

Интересно, что именно два года 29 мая 2021 года Александр Ярославский пафосно на стадионе официально объявил о возрождении клуба.

За год команда прошла Первую лигу, однако как видим, в УПЛ у харьковчан не задалось.

В СМИ ходит информация, что Ярославский окончательно прекратит финансировать проект, который возрождался с такой помпой.

Проблемы у бизнесмена, как и у клуба, начались в феврале 2022 года, когда автомобиль из кортежа Ярославского сбил насмерть 36-летнего мужчину, после чего Ярославский покинул страну.

В июле Ярославский вернулся в Украину, однако, при этом, как сообщили СМИ после инцидентом с ДТП и судебных разбирательств фактически прекратил финансирование клуба.

Команду, между тем, покинули большинство игроков, топ-менеджмент и тренерский штаб, перейдя, по большей части в Днепр-1.

На и что останется от клуба в первом дивизионе, и останется ли – риторический вопрос. Осталось только дождаться.

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков)
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Комментарии (2)
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xo66it (Оболонский Рейх)
29.05.2023 в 21:24
Трепещи, Европа! Европа, жди нас!
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OctoberFest (Голая Пристань)
29.05.2023 в 21:31
У Металиста стоит одна задача - это еврокубки!
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