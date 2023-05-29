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Дячук: Гармаша в команде иногда называют Куминьо. Это настоящий кайф тренироваться с ним
Молодой защитник поделился мнением об опытном хавбеке Динамо
Фото: ФК Динамо
19-летний защитник "
"Денис уже столько провел в команде, у него такой опыт, что можно сказать, что это настоящий маэстро на поле. В команде его иногда называют Куминьо.
Он очень опытный, это действительно ощущается. Мне это очень полезно. Я бы даже сказал, что это настоящий кайф тренироваться с Денисом", – сказал Дячук.
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Источник:ФК Динамо
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