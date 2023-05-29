Дячук: Гармаша в команде иногда называют Куминьо. Это настоящий кайф тренироваться с ним

19-летний защитник " Динамо " Максим Дячук высказался о партнере по команде Денисе Гармаше.

"Денис уже столько провел в команде, у него такой опыт, что можно сказать, что это настоящий маэстро на поле. В команде его иногда называют Куминьо.

Он очень опытный, это действительно ощущается. Мне это очень полезно. Я бы даже сказал, что это настоящий кайф тренироваться с Денисом", – сказал Дячук.