Надежный Ракицкий и активные фулбеки Динамо. Символическая сборная 29-го тура УПЛ

Завершился 29-й тур. Предпоследний. Подаривший нам нового чемпиона Украины, коим стал донецкий "Шахтер". "Горняки" в главной игре сезона без проблем разгромили "Днепр-1", подтвердив статус лучшей команды страны. Коллективу Кучера теперь придется сражаться за второе место с "Зарей". С других интриг, можно отметить сражение за пятую путевку в еврокубки ("Александрия", "Ворскла", "Кривбасс"), а также битву за зону переходных, а точнее, за избежания её ("Минай", "Колос", "Черноморец", "Металлист 1925", "Ингулец", "Рух", "Верес").

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

UA-Футбол собрал традиционную сборную тура по итогам выходных. На сей играем по самой сбалансированной схеме последних лет - 4-2-3-1.

Вратарь - Георгий Бущан, "Динамо"

Кипер киевлян провел второй кряду "сухарь" после своего возвращения. "Верес" не создал большого количества моментов, однако Георгий успел запомниться игрой при стандартах, а также отбитым пенальти на 86-й минуте. После этого "Динамо" забило дважды.

Правый защитник - Александр Караваев, "Динамо"

Караваев провел два разных тайма: в первом он играл защитника, а после перерыва был смещен на позицию вингера, где начал феерить. Вначале Александр выдал отличный ассист на Рамиреса, а уже в компенсированное время помог отличиться Волошину.

Центральный защитник - Максим Ковалев, "Ингулец"

Капитан "казаков" провел добротный поединок против "Львова". Нельзя сказать, что игроки "Львова" сильно напрягали своими атаками, благодаря чему он часто подключался к атакам, а также реализовал пенальти, который стал переломным в матче.

Центральный защитник - Ярослав Ракицкий, "Шахтер"

Многие запомнят разбитую бровь Ярослава, однако он провел шикарный матч против "Днепра-1". Ракицкий играл по Довбику, причем делал это грамотно и достаточно жестко. У форварда днепрян был не так много моментов, во многом благодаря надежности опытного центрбека "горняков".

Левый защитник - Владислав Дубинчак, "Динамо"

Лишь дисквалификация Вивчаренко позволила Дубинчаку выйти в старте, однако своим шансом он воспользовался весьма неплохо. Еще при счете 0:0 Дубинчак мог записывать на свой счет ассист, однако Рамирес после навеса фулбека угодил в перекладину. Вскоре после Владислав таки сделал голевую, выкатив прострел под удар Гармаша.

Центральный полузащитник - Александр Скляр, "Ворскла"

Полтавчане продолжают побеждать, а Скляр, во многом, продолжает приносить результат. Именно опытный хавбек принес коллективу Скрипнику победу над "Колосом", ведь сначала Александр отдал голевой пас на Родригеса, а после успел отличиться самостоятельно.

Центральный полузащитник - Артем Бондаренко, "Шахтер"

Вероятно, один из главных героев главного матча сезона. Именно быстрый гол Бондаренко во многом позволил "горнякам" почувствовать уверенность в себе. При этом, Артем заработал на себе немало фолов, а во втором тайме отдал ассист на Степаненко, который мощным ударом издали установил окончательный счет.

Правый вингер - Назарий Русин, "Заря"

Новоиспеченный игрок сборной Украины провел очередной крутой поединок. Многие не знали, насколько быстро "Заря" придет в себя после игры с "Шахтером", однако Русину на восстановление точно понадобилось немного времени. Шикарный удар под углом, голевая на Булецу и в соло вытащенный матч против "Александрии".

Атакующий полузащитник - Егор Твердохлиб, "Минай"

"Минайцы" Шарана провели тяжелый матч против "Металлиста", однако сумели добыть важнейшую победу. Все атаки закарпатцы строили через Твердохлиба, который принял участие в обоих голах команды - именно Егор помог отличиться Вышневскому, а также после его действий был заработан решающий пенальти.

Левый вингер - Александр Козак, "Ингулец"

Козак - герой "казаков". Звучит даже символично. В тяжелом матче против "Львова" коллектив Ковальца наконец-то прервал сухую серию, забив два гола. Оба раза героем выступил Александр, сначала заработавший пенальти для Ковалева, а после выдавший голевую на Ситало.

Центральный нападающий - Юрий Климчук, "Рух"

Вероятно, самый яркий персонаж всего 29-го игрового дня. Климчук стал героем для "Руха", в одиночку вырвав победу в игре с "Черноморцем". Именно стараниями форварда вингер Соломон-Отабор открыл счет, после чего дважды отличился уже сам Юрий. 2+1 в одном из главных матчей сезона - шикарное достижения.

Главный тренер - Игор Йовичевич, "Шахтер"

Тут двух мнений быть не должно. "Горняки" оказались идеально готовы к ключевой игре сезона, переиграв днепрян тактически, а также лучше показав себя ментально и физически. К работе Йовичевича за весь этот сезона возникало немало вопросов, однако его команда идеально показала себя и против днепрян, и против "Зари" в прошлом туре, по делу разгромив главных конкурентов.