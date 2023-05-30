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Капитан Кривбасса: Зона еврокубков? Все реально - приложим все силы для победы над Днепром-1
Криворожцы еще могут зацепиться за зону Лиги конференций
Фото: ФК Кривбасс
Капитан "
— За тур до окончания чемпионата Украины "Кривбасс" сохраняет шансы на пятое место, которое даст право играть в квалификации Лиги конференций. Задумываетесь об этом?
— Конечно, почему нет? Все реально. И у нас, и у "Александрии", и у "Ворсклы" – тяжелые игры в 30-м туре. Мы всегда хотим побеждать. Поэтому приложим все силы для победы над "Днепром-1".
— В первом круге "Кривбасс" уже обыгрывал "Днепр-1"…
— Я в том матче вышел на замену. Но помню, что мотивация у нас тогда зашкаливала. "Днепр-1" приехал в Кривой Рог в ранге лидера, и очень почетно было его обыграть.
— После матча с "Металлистом 1925" едете домой или сразу в Ужгород, где и пройдет поединок с днепрянами?
— Мы на автобусе возвращаемся в Кривой Рог. Чуть отдохнем и, наверное, за пару дней до матча поедем в Ужгород.
— Если все для "Кривбасса" сложится удачно, это будет прорывом для вашей команды?
— Несомненно. Не забываем, что мы только первый год играем в элитном дивизионе. Пока мы и так показываем неплохой результат, а если, все сложится удачно, то это будет большой успех для "Кривбасса".
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