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Бондарь: Только благодаря ВСУ мы могли спокойно играть в футбол и завоевать этот титул

Премьер-лига
(2 голосов)

Донецкий клуб завоевал золотые медали УПЛ

Бондарь: Только благодаря ВСУ мы могли спокойно играть в футбол и завоевать этот титул

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь поделился эмоциями после завоевания командой чемпионства.

– Поздравляем с чемпионством! Опиши свои чувства, как радовались с командой?

– Очень приятные ощущения. Когда становишься чемпионом, то отдаешь много сил, эмоций. Мы достигли этого, хотя сначала были в сложной ситуации. Спасибо ВСУ за то, что мы провели этот чемпионат! Только благодаря им мы могли спокойно играть в футбол и завоевать этот титул. Чемпионство хочется посвятить болельщикам, ведь весь сезон их с нами не было. В следующем сезоне хочется их видеть, а сейчас этот трофей для них.

– Назови самое яркое воспоминание этого сезона, а какой период, наоборот, стал самым тяжелым?

– Самое памятное - победа над "Днепром-1", когда мы стали чемпионами. Самым трудным, наверное, было время, когда мы уступили "Днепру-1", потому что тогда не знали, что будет дальше.

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– Что скажешь нашим ВСУ?

Хочу пожелать здоровья - прежде всего, чтобы каждый из них вернулся домой с победой, к своим женам и детям, - сказал Бондарь.

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В статье: Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь
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Источник:
shakhtar.com

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