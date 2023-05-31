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Бондарь: Только благодаря ВСУ мы могли спокойно играть в футбол и завоевать этот титул
Донецкий клуб завоевал золотые медали УПЛ
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь поделился эмоциями после завоевания командой чемпионства.
– Поздравляем с чемпионством! Опиши свои чувства, как радовались с командой?
– Очень приятные ощущения. Когда становишься чемпионом, то отдаешь много сил, эмоций. Мы достигли этого, хотя сначала были в сложной ситуации. Спасибо ВСУ за то, что мы провели этот чемпионат! Только благодаря им мы могли спокойно играть в футбол и завоевать этот титул. Чемпионство хочется посвятить болельщикам, ведь весь сезон их с нами не было. В следующем сезоне хочется их видеть, а сейчас этот трофей для них.
– Назови самое яркое воспоминание этого сезона, а какой период, наоборот, стал самым тяжелым?
– Самое памятное - победа над "Днепром-1", когда мы стали чемпионами. Самым трудным, наверное, было время, когда мы уступили "Днепру-1", потому что тогда не знали, что будет дальше.
– Что скажешь нашим ВСУ?
– Хочу пожелать здоровья - прежде всего, чтобы каждый из них вернулся домой с победой, к своим женам и детям, - сказал Бондарь.
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