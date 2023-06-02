Будущее неясно. Караваев и Динамо еще не начинали переговоры по новому контаркту

Будущее 31-летнего защитника " Динамо " Александра Караваева в киевском клубе остается под вопросом.

Как сообщает Sport Arena, стороны пока не начинали переговоры о пролонгации контракта, который истекает летом этого года.

По информации истчоника, "Динамо" хочет оптимизировать зарплатную ведомость, а также сделать ставку на молодых игроков. Останется ли Караваев в клубе при таких условиях, неизвестно.

Напомним, что в текущем сезоне Караваев сыграл в 29 матчах за "Динамо" во всех турнирах, отличившись двумя голами и тремя результативными передачами.