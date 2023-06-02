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Будущее неясно. Караваев и Динамо еще не начинали переговоры по новому контаркту

Премьер-лига
(1 голосов)

Соглашение истекает этим летом

Будущее неясно. Караваев и Динамо еще не начинали переговоры по новому контаркту

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Будущее 31-летнего защитника "Динамо" Александра Караваева в киевском клубе остается под вопросом.

Как сообщает Sport Arena, стороны пока не начинали переговоры о пролонгации контракта, который истекает летом этого года.

По информации истчоника, "Динамо" хочет оптимизировать зарплатную ведомость, а также сделать ставку на молодых игроков. Останется ли Караваев в клубе при таких условиях, неизвестно.

Напомним, что в текущем сезоне Караваев сыграл в 29 матчах за "Динамо" во всех турнирах, отличившись двумя голами и тремя результативными передачами.

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В статье: Александр Караваев Динамо (Киев)
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (1)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
02.06.2023 в 21:29
Причина нинішнього рівня Динамо саме от в таких "караваєвих"( шепєлєвих, бєсєдіних ...) та їм подібних.
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