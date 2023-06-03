Ворскла - Шахтер: где и когда смотреть матч УПЛ

Донецкий "Шахтер" со спокойным сердцем закрывает нынешний сезон. "Горняки" выдали прекрасный финиш, обыграв в прошлом туре "Днепр-1" и оформив досрочное чемпионство. В последнем туре коллектив Йовичевича не преследует особых целей, а потому вполне можно ожидать необычный состав от хорватского специалиста.

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У "Ворсклы" все иначе. Несмотря на тяжелый сезон, коллектив Скрипника остался в еврокубковой гонке. За тур до финиша они отстают от "Александрии" лишь на один бал, а потому вполне могут запрыгнуть в последний еврокубковый вагон. Правда для этого нужно, как минимум, обыгрывать "Шахтер".

Смотрите матч 30-го тура УПЛ в воскресенье, четвертого июня. Начало игры в 15:00. Трансляция будет доступна на канале "Setanta Sports", а также на Youtube-канале "Setanta Sports".

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Ворскла - Шахтар Смотреть трансляцию