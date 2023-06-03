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Ворскла - Шахтер: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Ворскла" - "Шахтер", украинская Премьер-лига, четвертое июня 2023

Ворскла - Шахтер: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" со спокойным сердцем закрывает нынешний сезон. "Горняки" выдали прекрасный финиш, обыграв в прошлом туре "Днепр-1" и оформив досрочное чемпионство. В последнем туре коллектив Йовичевича не преследует особых целей, а потому вполне можно ожидать необычный состав от хорватского специалиста.

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У "Ворсклы" все иначе. Несмотря на тяжелый сезон, коллектив Скрипника остался в еврокубковой гонке. За тур до финиша они отстают от "Александрии" лишь на один бал, а потому вполне могут запрыгнуть в последний еврокубковый вагон. Правда для этого нужно, как минимум, обыгрывать "Шахтер".

Смотрите матч 30-го тура УПЛ в воскресенье, четвертого июня. Начало игры в 15:00. Трансляция будет доступна на канале "Setanta Sports", а также на Youtube-канале "Setanta Sports".

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Трансляція матчу Ворскла - Шахтар
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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Ворскла" - "Шахтер" на UA-Футбол>>

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В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк)
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