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СК Днепр-1 - Кривбасс 1:0. Первый выход в ЛЧ. Обзор матча и видео гола

Премьер-лига
(1 голосов)

Не без труда днепряне добывают второе место

СК Днепр-1 - Кривбасс 1:0. Первый выход в ЛЧ. Обзор матча и видео гола

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

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В матче заключительного тура чемпионата Украины "Днепр-1" минимально обыграл "Кривбасс". Победу днепрянам в этой встрече принес гол Бланко – Доминго отметился мячом на 73-й минуте. Таким образом команда Александра Кучера завоевала серебряные медали первенства и сыграет в следующем сезоне в Лиге чемпионов. В свою очередь подопечные Юрия Вернидуба заняли итоговое 7-е место в турнирной таблице.

УПЛ. 30-й тур. 04.06.2023
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле - Дмитрий Бондаренко
СК "Днепр-1" - "Кривбасс" 1:0
Гол: Доминго Бланко 73

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) СК Днепр-1
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