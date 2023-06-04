СК Днепр-1 - Кривбасс 1:0. Первый выход в ЛЧ. Обзор матча и видео гола

В матче заключительного тура чемпионата Украины "Днепр-1" минимально обыграл "Кривбасс". Победу днепрянам в этой встрече принес гол Бланко – Доминго отметился мячом на 73-й минуте. Таким образом команда Александра Кучера завоевала серебряные медали первенства и сыграет в следующем сезоне в Лиге чемпионов. В свою очередь подопечные Юрия Вернидуба заняли итоговое 7-е место в турнирной таблице.

УПЛ. 30-й тур. 04.06.2023

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле - Дмитрий Бондаренко

СК "Днепр-1" - "Кривбасс" 1:0

Гол: Доминго Бланко 73