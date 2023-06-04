Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СК Днепр-1 - Кривбасс 1:0. Первый выход в ЛЧ. Обзор матча и видео гола
Не без труда днепряне добывают второе место
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
В матче заключительного тура чемпионата Украины "Днепр-1" минимально обыграл "Кривбасс". Победу днепрянам в этой встрече принес гол Бланко – Доминго отметился мячом на 73-й минуте. Таким образом команда Александра Кучера завоевала серебряные медали первенства и сыграет в следующем сезоне в Лиге чемпионов. В свою очередь подопечные Юрия Вернидуба заняли итоговое 7-е место в турнирной таблице.
УПЛ. 30-й тур. 04.06.2023
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле - Дмитрий Бондаренко
Гол: Доминго Бланко 73
Популярное сейчас
- Сформировались пары плей-офф за место в УПЛ на сезон 2023/24
- Ворскла - Шахтер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Урожайный день уничтоженной артиллерии. Генштаб подытожил потери россиян на войне
- Стало известно, когда УПЛ планирует начать следующий сезон
- Красотка дня. Свежеиспеченная жена экс-футболиста Динамо Георгия Цитаишвили. ФОТО
- Цитаишвили и его девушка сыграли свадьбу. Среди гостей были Тина Кароль и даже Ордец. ФОТО
Новости по теме
- 14:46 Украинские Днепр-1 - Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- 19:54 Украинские Капитан Кривбасса: Зона еврокубков? Все реально - приложим все силы для победы над Днепром-1
- 18:56 Украинские "Это поддержка для людей", - вице-президент Кривбасса выдвинул идею провести матч с Днепром-1 в Днепре