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Хозяева 8-е, гости - на вылет. Колос - Львов 1:0. Обзор матча и видео гола

Премьер-лига
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Колос - Львов ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 04.06.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Хозяева 8-е, гости - на вылет. Колос - Львов 1:0. Обзор матча и видео гола

Фото: ФК Колос / Автор невідомий

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В 30-м туре VBET лиги встретились "Колос" и "Львов". Хозяева победили со счетом 1:0.

Матч прошел в одни ворота. "Колос" в первом тайме вышел вперед на 28 минуте, отличился Великан. На 45+1 вторую желтую получил Чоботенко и хозяева остались в меньшинстве. Но это не помешало им победить в матче против аутсайдера.

"Колос" закончил сезон на 8 месте. За 30 туров команда набрала 36 баллов.

"Львов" набрал 13 баллов и покинул УПЛ.

VBET лига. 30-й тур

"Колос" - "Львов" 1:0

Гол: Великан 28

Удаление: Чоботенко 45+1

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В статье: ФК Львов Колос (Ковалевка)
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