Хозяева 8-е, гости - на вылет. Колос - Львов 1:0. Обзор матча и видео гола

В 30-м туре VBET лиги встретились "Колос" и "Львов". Хозяева победили со счетом 1:0.

Матч прошел в одни ворота. "Колос" в первом тайме вышел вперед на 28 минуте, отличился Великан. На 45+1 вторую желтую получил Чоботенко и хозяева остались в меньшинстве. Но это не помешало им победить в матче против аутсайдера.

"Колос" закончил сезон на 8 месте. За 30 туров команда набрала 36 баллов.

"Львов" набрал 13 баллов и покинул УПЛ.

VBET лига. 30-й тур

"Колос" - "Львов" 1:0

Гол: Великан 28

Удаление: Чоботенко 45+1