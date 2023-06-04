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Хозяева 8-е, гости - на вылет. Колос - Львов 1:0. Обзор матча и видео гола
Колос - Львов ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 04.06.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Колос / Автор невідомий
В 30-м туре VBET лиги встретились "Колос" и "Львов". Хозяева победили со счетом 1:0.
Матч прошел в одни ворота. "Колос" в первом тайме вышел вперед на 28 минуте, отличился Великан. На 45+1 вторую желтую получил Чоботенко и хозяева остались в меньшинстве. Но это не помешало им победить в матче против аутсайдера.
"Колос" закончил сезон на 8 месте. За 30 туров команда набрала 36 баллов.
"Львов" набрал 13 баллов и покинул УПЛ.
VBET лига. 30-й тур
Гол: Великан 28
Удаление: Чоботенко 45+1
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