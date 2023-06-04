Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо

Сезон УПЛ завершен. "Металлисту 1925" в последнем матче нужно было не проиграть "Динамо", чтобы сохранить место в УПЛ без переходных матчей. Этого харьковчанам удалось добиться. Хотя именно команда Эдмара и Олега Голодюка первой пропустила, но смогла отыграться, играя в большинстве.

Алина Ерофеева посетила стадион имени Банникова, где проходила встреча, и делится с вами своим фоторепортажем с матча последнего тура УПЛ.

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