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Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо

Премьер-лига
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Первый военный сезон УПЛ завершен

Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо

Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва

Аліна Єрофеєва Автор UA-Футбол
Новина українською

Сезон УПЛ завершен. "Металлисту 1925" в последнем матче нужно было не проиграть "Динамо", чтобы сохранить место в УПЛ без переходных матчей. Этого харьковчанам удалось добиться. Хотя именно команда Эдмара и Олега Голодюка первой пропустила, но смогла отыграться, играя в большинстве.

Алина Ерофеева посетила стадион имени Банникова, где проходила встреча, и делится с вами своим фоторепортажем с матча последнего тура УПЛ.

Фотогалерея

Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо - фото 1Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо - фото 2Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо - фото 3Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо - фото 4Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо - фото 5Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо - фото 6Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо - фото 7Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо - фото 8Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо - фото 9Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо - фото 10Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо - фото 11Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо - фото 12Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо - фото 13Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо - фото 14Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо - фото 15Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо - фото 16Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо - фото 17Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо - фото 18Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо - фото 19Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо - фото 20Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо - фото 21Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо - фото 22Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо - фото 23Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо - фото 24Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо - фото 25Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо - фото 26Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо - фото 27Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо - фото 28Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо - фото 29Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо - фото 30Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо - фото 31Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо - фото 32Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо - фото 33Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо - фото 34Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо - фото 35Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо - фото 36Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо - фото 37Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо - фото 38Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо - фото 39Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо - фото 40Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо - фото 41Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо - фото 42Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо - фото 43Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо - фото 44Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо - фото 45Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо - фото 46Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо - фото 47Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо - фото 48Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо - фото 49Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо - фото 50Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо - фото 51Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо - фото 52Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо - фото 53Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо - фото 54Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо - фото 55Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо - фото 56Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо - фото 57Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо - фото 58
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В статье: Динамо (Киев) фото Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (1)
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xo66it (Оболонский Рейх)
05.06.2023 в 00:50
Якщо думаєте, що ми не бачимо, що 90% заголовків фотозвітів з київських матчів цієї весни складали цитати з Жадана, то це не так. Ми бачимо.
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