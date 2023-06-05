Агент Довбика подтвердил интерес к форварду со стороны Жироны

Агент форварда "Днепра-1" Артема Довбика Алексей Люндовский прокомментировал информацию, что его клиент попал в сферу интересов "Жироны".

"Эта информация соответствует действительности. Но будет ли трансфер Артема по силам "Жироне", будет зависеть от бюджета этого клуба на следующий сезон, в частности, от того, насколько удачно они продадут своего лучшего бомбардира аргентинца Кастельяноса", - сказал Люндовский в интервью "Український футбол".