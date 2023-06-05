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Агент Довбика подтвердил интерес к форварду со стороны Жироны
Представитель игрока также назвал условие трансфера
Фото: СК Дніпро-1
Агент форварда "Днепра-1" Артема Довбика Алексей Люндовский прокомментировал информацию, что его клиент попал в сферу интересов "Жироны".
"Эта информация соответствует действительности. Но будет ли трансфер Артема по силам "Жироне", будет зависеть от бюджета этого клуба на следующий сезон, в частности, от того, насколько удачно они продадут своего лучшего бомбардира аргентинца Кастельяноса", - сказал Люндовский в интервью "Український футбол".
Напомним, 25-летний Довбик стал лучшим бомбардиром украинской Премьер-лиги сезона-2022/23. Форвард забил 24 гола в 30 матчах.
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