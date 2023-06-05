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Агент Довбика подтвердил интерес к форварду со стороны Жироны

Премьер-лига
(1 голосов)

Представитель игрока также назвал условие трансфера

Агент Довбика подтвердил интерес к форварду со стороны Жироны

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Агент форварда "Днепра-1" Артема Довбика Алексей Люндовский прокомментировал информацию, что его клиент попал в сферу интересов "Жироны".

"Эта информация соответствует действительности. Но будет ли трансфер Артема по силам "Жироне", будет зависеть от бюджета этого клуба на следующий сезон, в частности, от того, насколько удачно они продадут своего лучшего бомбардира аргентинца Кастельяноса", - сказал Люндовский в интервью "Український футбол".

Напомним, 25-летний Довбик стал лучшим бомбардиром украинской Премьер-лиги сезона-2022/23. Форвард забил 24 гола в 30 матчах.

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В статье: Артем Довбик Жирона СК Днепр-1
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Комментарии (2)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
05.06.2023 в 10:24
Жирона це якраз те, що під силу Довбику, і Жироні він дуже підходить. А гроші на трансфер Довбика можна легко заробити на продажу Циганкова, бо Циганков значно вищий за рівнем своєї гри класу Жирони і йому потрібний трансфер в команди елітного класу.
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andyua (Kyiv)
05.06.2023 в 08:58
"наскільки вдало вони продадуть свого кращого бомбардира аргентинця Кастелланоса" - а що, так можна було? він же в оренді!!! оце екпєрди мля... видно одразу - агент у Довбика - справжній проФФесіонал.
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