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Динамо планирует проводить домашние матчи еврокубков в Румынии

Премьер-лига
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Бело-синие подали соответствующий запрос в УЕФА

Динамо планирует проводить домашние матчи еврокубков в Румынии

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

"Динамо" определилось со стадионом, на котором будет проводить домашние матчи еврокубков в следующем сезоне.

Как сообщает журналист Петр Слонка, киевский клуб решил играть в Бухаресте на стадионе "Рапид". "Бело-синие" подали соответствующий запрос в УЕФА. Кроме того отмечается, что киевляне рассматривают вариант с польскими стадионами.

Румынская арена вмещает 14 047 зрителей.

К слову, в прошлой кампании "Динамо" принимало своих соперников в двух разных городах Польши. В квалификации Лиги чемпионов столичный клуб базировался в городе Лодзь, в группе Лиги Европы - в Кракове.

Напомним, по итогам сезона-2022/23 "Динамо" заняло 4-е место в турнирной таблице УПЛ и представит Украину в Лиге конференций.

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В статье: Динамо (Киев)
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