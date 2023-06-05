Динамо планирует проводить домашние матчи еврокубков в Румынии

"Динамо" определилось со стадионом, на котором будет проводить домашние матчи еврокубков в следующем сезоне.

Как сообщает журналист Петр Слонка, киевский клуб решил играть в Бухаресте на стадионе "Рапид". "Бело-синие" подали соответствующий запрос в УЕФА. Кроме того отмечается, что киевляне рассматривают вариант с польскими стадионами.

Румынская арена вмещает 14 047 зрителей.

К слову, в прошлой кампании "Динамо" принимало своих соперников в двух разных городах Польши. В квалификации Лиги чемпионов столичный клуб базировался в городе Лодзь, в группе Лиги Европы - в Кракове.

Напомним, по итогам сезона-2022/23 "Динамо" заняло 4-е место в турнирной таблице УПЛ и представит Украину в Лиге конференций.