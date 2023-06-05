Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо планирует проводить домашние матчи еврокубков в Румынии
Бело-синие подали соответствующий запрос в УЕФА
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
"Динамо" определилось со стадионом, на котором будет проводить домашние матчи еврокубков в следующем сезоне.
Как сообщает журналист Петр Слонка, киевский клуб решил играть в Бухаресте на стадионе "Рапид". "Бело-синие" подали соответствующий запрос в УЕФА. Кроме того отмечается, что киевляне рассматривают вариант с польскими стадионами.
Румынская арена вмещает 14 047 зрителей.
К слову, в прошлой кампании "Динамо" принимало своих соперников в двух разных городах Польши. В квалификации Лиги чемпионов столичный клуб базировался в городе Лодзь, в группе Лиги Европы - в Кракове.
Напомним, по итогам сезона-2022/23 "Динамо" заняло 4-е место в турнирной таблице УПЛ и представит Украину в Лиге конференций.
Популярное сейчас
- В Минобороны РФ заявили о начале масштабного контрнаступления Украины – в ВСУ мгновенно отреагировали
- Урожай уничтоженной российской техники и отбитая ДРГ. Генштаб – о потерях оккупантов за 4 июня
- УПЛ завершилась, Реал попрощался с Бензема, Златан - с футболом. Главные новости за 4 июня
- Днепр-1 с серебром, Ворскла таки обошла Александрию. Итоговая таблица УПЛ сезона 2022/23
- Красотка дня. Свежеиспеченная жена экс-футболиста Динамо Георгия Цитаишвили. ФОТО
- Красотка дня. Антонина Самойлова - первая украинка, которая дважды покорила Эверест. ФОТО
Новости по теме
- 23:48 Украинские Шоу закінчилося, побачимося в пеклі. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Динамо
- 22:22 Украинские Караваев: 4-е место - это не то, чего мы ожидали, мы всегда боремся только за первые места
- 18:46 Украинские Шовковский: Мы можем только поблагодарить ВСУ за то, что этот чемпионат состоялся