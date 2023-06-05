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Источник: Верес на контакте с Остапом Маркевичем, но пока что без договоренностей
Видимо, что-то прояснится по окончанию сезону
Фото: ФК Мариуполь
Ровненский "
Тем не менее, источник отмечает, что президент клуба Иван Надеин коммуницирует с тренером уже примерно месяц.
Напомним, что сам Надеин отмечал, что подводить итоги с Виртом будут по окончанию сезона.
"Верес" занял 13-е место в УПЛ и теперь
Также отметим, что 45-летний Маркевич до последнего времени работал с польской "Радуней", а ранее возглавлял "Мариуполь".
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