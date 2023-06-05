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Источник: Верес на контакте с Остапом Маркевичем, но пока что без договоренностей

Премьер-лига
(2 голосов)

Видимо, что-то прояснится по окончанию сезону

Источник: Верес на контакте с Остапом Маркевичем, но пока что без договоренностей

Фото: ФК Мариуполь

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Ровненский "Верес" не согласовал сотрудничество с украинским тренером Остапом Маркевичем. Об этом сообщает комментатор и журналист Виктор Вацко.

Тем не менее, источник отмечает, что президент клуба Иван Надеин коммуницирует с тренером уже примерно месяц.

Напомним, что сам Надеин отмечал, что подводить итоги с Виртом будут по окончанию сезона.

"Верес" занял 13-е место в УПЛ и теперь в переходных матчах сыграет с "Металлургом".

Также отметим, что 45-летний Маркевич до последнего времени работал с польской "Радуней", а ранее возглавлял "Мариуполь".

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В статье: Виктор Вацко Юрий Вирт Верес (Ровно) Остап Маркевич
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Источник:
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