Итоги сезона УПЛ. Нижняя часть таблицы. Крутой Григорчук, Шаран удивил, Ковалец не спас

UA-Футбол стартует с циклом материалов, посвященным прошедшему сезону УПЛ. Непростому, но интересному сезону. По традиции, начнем разговор с аутсайдеров сезона, то есть с команд, которые большую часть кампании шли в нижней половине таблицы. Сегодня разберем прогресс "Черноморца", работу Шарана в "Минае", омоложение "Руха", застой "Металлиста 1925", а также причины провала "Вереса" и "Ингульца", для которых сезон не завершен. Их ждут переходные матчи.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

"Черноморец"

Общий итог

Девятое место, девять побед, восемь ничьих, 13 поражений. Разница голов: 35-40

Вероятно, ни одна из команд не прошла столь тяжелый путь в этом сезоне, как одесский "Черноморец". После того как коллектив зимой 2022-го принял Роман Григорчук, болельщики поверили в возвращение светлых времен, однако последующие события, уход легионеров и провал первого круга, заставили их переменить свое мнение. Команда провела очень слабую осень, почти не забивала, местами проваливалась в обороне, а Григорчук постоянно тасовал состав, пытаясь найти оптимальный набор игроков.

Казалось, что после такого слабого полугодия, одесситов не ждет ничего хорошего. Но все сложилось иначе. Весной мы увидели иной "Черноморец". Команда играла стильно, выходила в атаку через короткий пас, при этом не было владения ради владения. Была скорость на флангах, был прогресс игроков (Алефиренко, Салюк, Брагару, Демченко, Бадибанга). По итогу, одесситы без проблем спаслись от вылета, а также подарили весной несколько ярких встреч. К примеру, удалось не проиграть "Шахтеру", дважды отыгрываясь по ходу встречи, а также одолеть "Динамо" на поле столичного газона. Да и график набора очков поражает: в первом круге "Черноморец" заработал 11 балов, во втором - 24!

Памятный матч

Именно та самая встреча с "Динамо" стала лучшей для "моряков" во всем сезоне. Ибо команда полностью следовала установкам Григорчука. Во-первых, удалось ярко провести старт поединка, забив два быстрых гола, а после, выдерживать натиск соперника. Да, помарки случались, из-за которых соперник сравнял, однако после "Черноморец" еще и показал характер, вырвав победу на чужом поле. Такое заставляет уважать.

Лучший игрок

Многим понравился прогресс Салюка, скорость Бадибанга, универсальность Демченко, но никто не смог усилить команду "моряков" так, как Даниил Алефиренко. Стоит понимать, что осенью нападение было слабейшей зоной команды. За первый круг Юсов, Гладкий, Штогрин смогли забить на троих два гола (!). Алефиренко же сходу серьезно прокачал атаку, по началу забивал почти в каждой игре и в сумме за полгода оформил девять голевых действий.

Прогноз

Смотрите. Роман Григорчук - тренер, который ставит достаточно современный и приятный футбол. Короткие передачи, выход в атаку от вратаря, игра на флангах и тд. Но также стоит понимать, что для такого футбола нужны игроки определенного качества. Все, кто помнят первый круг "Черноморца" - понимают, что мы имеем в виду. "Морякам" необходимо усилить состав, собрать мощный кулак в качестве основного состава, а также набрать неплохих футболистов в резерв. Роман Иосифович убедил, что при нем команда может прогрессировать, однако без усиления состава, "Черноморец" вряд ли сможет претендовать на большие свершения и возвращение в еврокубки.

"Минай"

Общий итог

Десятое место, восемь побед, девять ничьих, 13 поражений. Разница голов: 22-33

Закарпатцы стали той командой, которая не особо менялась по ходу сезона, однако им это было и не нужно. Стоит понимать, что их итоговое десятое место - своего рода подвиг, учитывая обстоятельства. По данным портала Transfermarkt, у "минайцев" - самый дешевый состав в лиге, уступающий даже провалившемуся "Львову". Однако это не сказалось на их игре, а благодарить за это стоит Владимира Шарана.

Достаточно именитый в узких круга тренер, создал очень добротную команду, состоящую из ветеранов (Коломоец, Немчанинов, Бандура), выходцев Первой лиги (Твердохлиб, Витенчук, Паламар) и совсем молодых игроков (Булеза, Воробчак). При этом, зимой ушли лидеры, в лице Хахлева и Кулиева, однако даже с таким набором входных данных, на выходе мы получили боевой коллектив. Да, не стильный, играющий в навесы и силовой футбол, однако одно дело побеждать с грандом, имея все условия, и совсем другое, давать бой этому самому гранду, имея куда меньше ресурсов. А "Минай" в сезоне бой давал всем.

Памятный матч

Из восьми побед, добытых закарпатцами в сезоне, отдельно стоит выделить триумф в игре с "Ворсклой". Полтавчане, несмотря на нестабильный сезон, к игре второго круга подходили фаворитами, однако сыграли слабо и несыгранно. Этим и воспользовались закарпатцы, забившие два гола, а также создавшие моменты еще на несколько игр наперед.

Лучший игрок

"Минай" обладает шестой по силе обороной в сезоне, уступая по количеству пропущенных голов лишь первой четвертке и "Кривбассу". И это очень достойный результат, обеспеченный не только командными действиями, но и игрой Александра Бандуры. Уже 36-летний ветеран провел качественный сезон и во многих играх выручал закарпатцев, принеся клубу немало очков.

Прогноз

Тут все просто. Шарана можно хвалить за тренерскую работу, игроков за старание и самоотдачу, однако от этого будущее коллектива вряд ли претерпит изменений. Ожидаем, что, как и в прошлых сезонах, "Минай" будет вести борьбу за выживание, доставляя при этом немало проблем каждому сопернику. Да, подобный стиль может не нравиться, однако самоотдачу игроков и тренерскую работу не отметить нельзя. Шаран и "Минай" провели достойный сезон, по делу удержав место в УПЛ.

"Рух"

Общий итог

11-е место, семь побед, 11 ничьих, 12 поражений. Разница голов: 31-37

Львовяне настолько слабо начали сезон, добыв ноль балов за три тура, что уже тогда многие успели их записать в аутсайдеры. Да, ближе к концу осени удалось чуть стабилизировать положение, добыть несколько побед, ударно начать второй круг, однако после все повторилось. Серия поражений, увольнение Кучука, назначение Пономарева, имеющего хоть какие-то достижение лишь на молодежном уровне.

Но сезон удалось спасти. "Рух" на протяжении всей кампании делал ставку на молодежь, однако результат сделали более опытные футболисты. В ключевой момент сезона несколько ярких поединков провел Соломон-Отабор, четыре "сухаря" в семи последних играх выдал Панькив, а Климчук просто тащил, забивая и ассистируя почти в каждом матче. Как итог, 11-е место в таблице и избежание переходных матчей. Билет в следующий сезон был взят, пускай и с огромными трудностями.

Памятный матч

Противостояние "Руха" и "Ингульца" - отдельная история украинского футбола. Оба матча имели свою предысторию, а потому домашнюю победу львовян над "казаками" по делу можно считать особенной. Тем более, настолько уверенную победу с тремя забитыми голами. Символизма добавляет также тот факт, что данный триумф стал первым для Пономарева во главе взрослой команды.

Лучший игрок

Тут все просто. Юрий Климчук - футболист, под которого строилась игра команды и который приносил результат. Именно длинные забросы на ход быстрому нападающему стали главной фишкой львовян, а сам Юрий принес очень много пользы, затмив бразильца Таллеса, зажигавшего в первом круге. По итогу, на счету Климчука 13 результативных действий (9+4) и статус одного из лучших форвардов первенства.

Прогноз

Знаете, Виталий Пономарев тренирует "Рух" уже больше двух месяцев, однако мы пока не до конца поняли, какой стиль футбола ставит наставник. А потому, от каких-либо прогноз стоит воздержаться. Нет сомнений, что "Рух" и дальше будет делать на молодых воспитанников, все чаще внедряя их во взрослую команду с целью последующей перепродажи. Можно ли с таким подходом достичь успехов в УПЛ? Есть сомнения, однако за середину таблицы зацепиться можно.

"Металлист 1925"

Общий итог

12-е место, шесть побед, 14 ничьих, десять поражений. Разница голов: 23-42

Прежде всего в прошедшем сезоне харьковчане запомнились очень неожиданной сменой тренера. Под крылом Валерия Кривенцова стартовали неидеально, но добротно, однако руководство не устроило тогдашнее девятое место и после поражения "Минаю" произошла тренерская смена. Была сделана ставка на Эдмара и Голодюка, что стало интересным медийным ходом, однако добиться серьезного прогресса "1925" не смог.

Команда местами неплохо смотрелся при игре без мяча, доставляла немало проблем при контратаках, однако сильно страдала при игре первым номером. За сезон "Металлист 1925" забил лишь 23 гола (треть из которых пришлась на эпоху Кривенцова), став третьей с конца командой по данному показателю. Помимо этого, за второй круг команда Эдмара и Голодюка добыла всего две победы, однако достижения первого круга, а также аномальное количество ничьих (14!) помогли на бал опередить "Верес" и "Ингулец", избежав переходных матчей.

Памятный матч

Под конец первого круга "Металлист 1925" набрал неплохую форму, а выездной поединок против "Кривбасса" и вовсе стал лучшим для харьковчан. Есть мнение, что в тот день мы увидели идеальный по мнению Эдмара и Голодюка футбол. Команда не старалась играть горизонтально, при этом агрессивно действовала в прессинге, а при перехватах длинным забросами искала быстрых Борячука и Русина. Как итог, два сухих гола и почти эталонная игра у своих ворот.

Лучший игрок

Осень в исполнении харьковчан запомнилась неплохими перфомансами Борячука, однако те редкие моменты счастья второго круга - целиком и полностью заслуга Ростислава Русина. Именно 27-летний вингер отвечал за весь креатив в атаке, и именно благодаря ему были добыты единственные победы во втором круге - на его счету четыре голевые в играх против "Металлиста" и "Львова".

Прогноз

Здесь все достаточно сложно. Непростой весенний период был вызван не столько действиями тренерского штаба (хотя и к ним есть вопросы), сколько работой на трансферном рынке. У Эдмара и Голодюка банально не осталось качественных форвардов, отсюда и столь слабая игра в атаке. Помимо этого, в клубе не хватает конкуренции на флангах обороны, есть нехватка кадров в полузащите.

Вероятнее всего, нынешний тренерский штаб останется на своем месте, однако для обеспечения результата нужно как минимум укрепить состав. Весной у "Металлиста 1925" была одна из самых коротких заявок, а потому если руководство рассчитывает удержаться в элите, нужно искать усиление любыми доступными способами.

"Верес"

Общий итог

13-е место, восемь побед, семь ничьих, 15 поражений. Разница голов: 35-45

А вот ровенчане немного разочаровали. Как их называют в народе (простите за тавтологию) "народный клуб" удивил многих в сезоне 2021/22, когда стал твердым середняком. Схожим образом он начал и новую кампанию, однако к середине все полетело в тартарары. Мало того, что команда никак не могла победить дома (возвращение на "Авангард" стал чем-то сродни проклятья), так еще и неудачная работа на трансферном рынке вместе с эпидемией травм привели к тотальному падению в таблицы.

Вирт искал способы спасти ситуацию, однако, как казалось со стороны, команда была слабоуправляемой. Случались преглупейшие потери очков, были проблемы с реализацией, а неумение бить пенальти привели к упущенным балам в играх с "Динамо" и "Ворсклой". По итогу, "Верес" оказался в такой ситуации, что даже победа над прямым конкурентам в последнем туре не принесла особых дивидентов, а потому ровенчанам в будущем придется провести два матча против "Металлурга" из Запорожья, дабы остаться в элите. И это не кажется вселенской несправедливостью.

Памятный матч

Для прошлых команд в данной номинации мы выделяли лишь победные матчи, однако случай с "Вересом" особенный. Ибо здесь мы хотим отдельно вспомнить о сумасшедшем поединке с "Металлистом", так как это было круто и эмоционально. Коллектив Вирта быстро пропустил, потом пропустил еще, однако выровнял игру, забил красивые голы и по итогу сыграл вничью со счетом 5:5. Космос, а не игра.

Лучший игрок

Во многом, в прошедшем сезоне, который для команды еще не завершен, "Верес" сильно подвела оборона. Однако, как бы парадоксально это не звучало, в составе команды лучше других выделялся именно защитник. 23-летний Семен Вовченко лишь летом перешел в состав "Вереса", однако уже успел стать важной частью команды. Он - настоящий лидер коллектива и именно его шикарный гол принес коллективу Вирта победу в последнем туре. Пускай, и не спасительную победу.

Прогноз

Почти все будет зависеть от будущих игр против "Металлурга". Уже давно ходят слухи о возможной отставки Юрия Вирта, однако если команда удержит место в элите, вероятность приглашения нового наставника будет не столь высокой. Ибо свою задачу нынешний коуч выполнит.

Возвращение в Первую лигу оттолкнет "Верес" назад. Вероятнее всего, часть игроков покинет команду, а потому новому тренеру (а в случае понижения в классе, сомнений в приходе Остапа Маркевича не останется) придется заново строить команду. А это новый этап неопределенности, ибо несмотря на тяжелый сезон, нынешний "Верес" кажется достаточно тренерским проектом. А потому им нужно цепляться за свой последний шанс.

"Ингулец"

Общий итог

14-е место, восемь побед, семь ничьих, 14 поражений. Разница голов: 22-34

Какие же разные половины сезона провел "Ингулец". Первая часть кампании у "казаков" действительно не задалась, причем настолько, что президенту пришлось убирать с поста тренера Сергея Лавриненко, которого ранее он обещал оставить при любых результатах. Концовка полугодия была доверенна завершить Младену Бартуловичу, под крылом которого "Ингулец" выдал рывок на несколько позиций в таблице и оставил шансы на сохранение прописки.

После клубу удалось позвать Сергея Ковальца, который шикарно стартовал. Триумф в игре с "Динамо", три победы в первых четырех играх и скачок на восьмое место. Казалось, что задача выполнена, но после начался хаос. "Желто-красные" перестали забивать, выдали сухую серию из девяти (!) игр кряду и опустились в зону переходных игр. Однако в последнем туре все было в ногах команды, ведь нужно было лишь одолеть "Верес". И снова мимо, минимальное поражение и продолжение сезона, ввиде двух игр с амбициозным "ЛНЗ". Практически сразу Сергей Ковалец был отправлен в отставку.

Памятный матч

Здесь все очевидно. Сергей Ковалец красиво вернулся в УПЛ, добыв первую победу во главе "Ингульца" уже в первой игре. Еще и в Киеве, еще и над "Динамо". Два гола в первом тайме, а также уверенная игра у своих ворот зародили мнение, что "казаки" без труда сохранят место в УПЛ. Но после яркого старта пришел грустный финиш.

Лучший игрок

Учитывая, что "Ингулец" забил лишь 22 гола в сезона (предпоследний показатель), искать лучшего игрока среди атаки мы не будем. Лично мы выделим капитана Максима Ковалева. И дело не только в голах с пенальти, хотя точно бить с точки в важные моменты - это тоже уровень. Ковалев в целом был самым стабильным защитником команды, а после прихода на тренерский мостик Ковальца выдал несколько приличных матчей и не раз попадал в нашу символическую сборную.

Прогноз

Есть мнение, что увольнение Ковальца - решение эмоциональное, а не продуманное. Все же опыт такого наставника мог помочь команде во время переходных игр, однако теперь к решающей битве с "ЛНЗ" клуб будет готовить неопытный Владислав Лупашко. Да, экс-хавбек был неплохим игроком, однако далеко не факт, что он повторит подвиг Бартуловича, который классно финишировал с командой осенью в роли временщика.

По нашему мнению, в играх с "ЛНЗ" коллектив из Петрового не будет фаворитом, при этом шансы удержать свое место в УПЛ у них конечно будут. А дальше все зависит от результата. Если "Ингулец" останется в вышке, то вполне вероятно следующий сезон будет схож с нынешним - команда будет бороться за выживание. А вот вылет в ПФЛ может иметь разные сценарии. Вполне возможно, что клуб будет делать ставку на молодежь во главе с Лупашко, либо же решит как можно скорее вернуться в элиту, подписав ряд опытных исполнителей. В общем, понижение в классе - это всегда полная неопределенность.