Итоги сезона УПЛ. Днепр-1. Начали отлично, закончили со скрипом

UA-Футбол продолжает подводить итоги сезона в УПЛ. На сей раз мы добрались до самой неоднозначной команды кампании. Команды, которую вначале хвалил каждый первый, после чего не критиковал только ленивый. Команда, не сумевшая выдержать испытания дистанций, при этом подарившая один из лучших индивидуальных перфомансов одного футболиста в рамках одного сезона. Все верно, сегодня говорим о “Днепре-1”.

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Общий итог

Второе место, 21 победа, четыре ничьих, пять поражений. Разница голов: 61-27

Всегда запоминается последнее. Давайте прямо, скажи нам летом, что “Днепр-1”, потерявший тренера и назначивший ему сменщика без особого опыта работы на высшем украинском уровне, будет играть в плей-офф еврокубков, а также до предпоследнего тура бороться за титул УПЛ, мы бы приятно удивились. Ибо это не читалось заранее и казалось невозможным.

Однако столь резкий осенний прорыв сыграл с командой Кучера злую шутку. Шикарными результатами осенью (да, именно это слово) днепряне сильно завысили от себя ожидания, не выдержав пройти всю дистанцию идеально. Именно финишный провал вызывал предсказуемое разочарование болельщиков, а также критику со стороны экспертов, но лично мы не назовем данным сезон “Днепра-1” ужасным.

Сильные стороны

Лидеры “Днепра-1” и есть их сильная сторона. Так сложилось, что в прошедшем сезоне Довбик и Пихаленок провели свои самые результативные сезоны, сделав команду полностью зависимой от себя. С другой стороны, те качество и те показатели, которыми обеспечивали Артем и Александр, хватило для исторического результата “Днепра-1” и для очень плотной борьбы за золото.

Еще одна сила днепрян - их характер, который проявился во втором круге. Матчи против “Руха”, “Колоса”, “Черноморца”, “Миная” складывались для команды далеко не самым лучшим образом, однако в каждом из случаев они вырывали победу на последних минутах. Казалось, что каждый из решающих голов станет “чемпионским”, однако характера на концовку немного не хватило.

Слабые стороны

Можно долго искать причину такого финиша днепрян. Лично нам кажется, что всему виной проваленная зимняя подготовка. Во-первых, на протяжении всего второго круга в глаза бросалась не лучшая физическая готовность. Команда идеально и интенсивно проводила 20-30-40 минут каждого матча, после чего случалась остановка. Игроки банально не могли бежать, из-за чего случались осечки - две потери с “Александрии”, фиаско с “Зарей”, фатальное поражение “Ворскле”.

Второй зимний провал - трансферный. Весь первый круг Александру Кучеру очень не хватало скамейки запасных, и казалось, что зимой это удастся решить. Но нет, ибо ни один из трансферов руководства не сделал команду сильнее: Хайнер не выглядел лучше Адамюка, Матаррита и Каплиенко не укрепили левый фланг, где один Бузанелло смотрелся куда интереснее, Танковский и Подлепенец провалились, а Пеглоу запомнился в основном околофутбольными моментами и хет-триком “Металлисту”. Более того, не было качественной замены Довбику, который банально устал тащить в соло, да и опорника Бабенко никто нормально подменить не сумел. А теперь сами дайте оценку зимней работе днепрян на сборах и трансферном рынке.

Памятный матч

Днепряне куда лучше провели первый круг, а потому логично, что выделим отдельно именно один из осенних поединков. Тогда было немало ярких перфомансов команды Кучера, однако круче других смотрится победа в игре с “Шахтером”. Именно те 2:1, добытые после пропущенного от Мудрика, стали поворотными. Многие поверили, что днепряне готовы разрушить двоевластие “Шахтера” и “Динамо”, что, в своем роде, им и удалось сделать.

Лучший игрок

По итогам первого круга мы выделили Довбика и Пихаленка в качестве лучших игроков команды, однако стоит признать, что хавбек весной смотрелся достаточно нестабильно, нелучшим образом проведя часть игр. А вот Артем продолжал сиять и делал это очень ярко. Большинство его голов, забитых весной, стали победными, и именно благодаря голевым свершениям лучшего бомбардира первенства команде удалось до последнего находится в чемпионской гонке.

Прогноз

Тяжело что-либо прогнозировать. Уверенны, что руководство команды было вне себя от счастья по итогам первого круга, а потому верило, что днепряне не сбавят темп весной. Осознать масштабы их разочарования непросто, как и предсказать, останутся ли главный тренер вместе со спортивным директором на своих постах.

К тому же, не стоит забывать, что в составе команды находится немало легионеров, от которых также зависит вектор развития команды. Нельзя исключать, что клуб может свернуть “южноамериканский вектор”, сделав ставку сугубо на украинцев. Правда, учитывая участие в квалификации ЛЧ, нам кажется, что легионеры останутся, да и Александр Кучер получит второй шанс. Уж больно хороша команда была в первом круге.