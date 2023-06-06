  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бурда согласовал контракт с Колосом. Известны детали
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бурда согласовал контракт с Колосом. Известны детали

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Защитник перейдет в Колос на правах свободного агента

Бурда согласовал контракт с Колосом. Известны детали

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Защитник "Динамо" Никита Бурда летом перейдет в "Колос". Данную информацию подтверждает журналист Эндрю Тодос.

По информации источника, стороны уже согласовали предварительный контракт, согласно которому соглашение будет рассчитано на два года.

Также отмечается, что интерес к 28-летнему игроку проявляли турецкие, польские и грузинские клубы, но Никита решил остаться в Украине.

Напомним, что Бурда покинет "Динамо" после 11-ти лет пребывания в структуре клуба – этим летом у него заканчивается контракт с киевлянами.

Впервой части сезона защитник отыграл 2 матча за "Динамо". Вторую половину кампании 2022/23 он провел в аренде в "Заре", но не сыграл ни одной официальной минуты.

По теме
yellow-arrow
Ван Леувен: По-моему, Заря приняла решение выкупить Герреро
yellow-arrow
Динамо и Фонд братьев Суркисов передали в бригаду "Лють" семь внедорожников. ФОТО
yellow-arrow
Летние планы. Заря сборы и еврокубковые матчи будет проводить в Польше
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Никита Бурда Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Телеграм

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде