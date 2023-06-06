Бурда согласовал контракт с Колосом. Известны детали

Защитник "Динамо" Никита Бурда летом перейдет в " Колос ". Данную информацию подтверждает журналист Эндрю Тодос.

По информации источника, стороны уже согласовали предварительный контракт, согласно которому соглашение будет рассчитано на два года.

Также отмечается, что интерес к 28-летнему игроку проявляли турецкие, польские и грузинские клубы, но Никита решил остаться в Украине.

Напомним, что Бурда покинет "Динамо" после 11-ти лет пребывания в структуре клуба – этим летом у него заканчивается контракт с киевлянами.

Впервой части сезона защитник отыграл 2 матча за "Динамо". Вторую половину кампании 2022/23 он провел в аренде в "Заре", но не сыграл ни одной официальной минуты.