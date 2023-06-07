Клищук: Кривбасс до последнего боролся за пятую строчку

Вратарь "Кривбасса" Андрей Клищук рассказал о выездном матче 30 тура УПЛ против "Днепра-1" (0:1), а также оценил сезон-2022/23.

- Конечно, эмоции могли бы быть лучше, могли уйти в отпуск на хорошей ноте. Очень хотели победить, но проиграли. "Кривбасс" до последнего боролся за пятую строчку. В противостоянии с "Днепром-1" мы не знали, как проходят параллельные матчи наших конкурентов: смотрели исключительно на то, как играем сами, и делали все для того, чтобы взять очки.

На поле мы продемонстрировали довольно неплохую игру, но в середине второго тайма пропустили контратаку - и счет стал 0:1. Да, бежали вперед, хотели отыграться, но не получилось. После поражения эмоции соответствующие. Мы завершили сезон на седьмом месте: в целом, для дебютного года в УПЛ это довольно хороший результат. Если не считать первые 6-7 туров, когда нам очень тяжело давались забитые мячи и набранные очки, то мы провели чемпионат на высоком уровне.

- А лично для себя как ты оценишь сезон-2022/23?

- Всегда можно лучше! Конечно, не хочется пропускать. Постоянно стремишься к тому, чтобы выигрывать, совершенствоваться, становиться сильнее с каждым днем. Будем работать - и прогресс придет. Сейчас нас ждет отпуск. Отдохнем - и на сборах с новыми силами начнем подготовку к тому, чтобы следующий чемпионат провести намного лучше и стабильнее.

- После игры с "Днепром-1" состоялась символическая церемония: вы вручили футболки болельщикам, которые посетили все поединки нашего клуба в сезоне. Что бы ты мог сказать фанатам "Кривбасса"?

- Искренне благодарю их! Они всегда нас поддерживают во всех уголках страны. Чувствуется их отдача на каждом матче. Большой респект всем болельщикам "Кривбасса", - рассказал Клищук.

"Кривбасс" завершил сезон УПЛ 2022/23 на 7-й строчке.