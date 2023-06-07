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Стали известны даты и время начала переходных матчей за место в УПЛ
Также определилась дата второго "стыка" за место в Первой лиге.
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Уже в ближайшую субботу, 10 июня, состоятся первые стыковые матчи за право сыграть в украинской Премьер-лиге. Напомним, что на этой стадии соревнований принимают участие два представителя УПЛ - "Ингулец" и "Верес" - а также две команды из Первой лиги: "ЛНЗ" и запорожский "Металлург".
Первые матчи команд начнутся одновременно: в 17.00. Ответные матчи, запланированные на 14 июня, пройдут в разное время.
Также стало известно, когда и где проведут свой поединок "Мариуполь" и "Хуст" за право сыграть в следующем сезоне в Первой лиге. Матч состоится в пятницу, 9 июня, в Борисполе и начнется в 14:00. Напомним, что первая встреча между оппонентами завершилась вничью 1:1.
Стыковой матч за место в Первой лиге
9 июня (пятница)
14:00 "Мариуполь" – "Хуст"
Стыковые матчи за место в Премьер-лиге
10 июня (суббота)
17:00 "Ингулец" - "ЛНЗ"
17:00 "Металлург" - "Верес"
14 июня (среда)
13:00 "Верес" - "Металлург"
17:00 "ЛНЗ" - "Ингулец"
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