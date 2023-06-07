Стали известны даты и время начала переходных матчей за место в УПЛ

Уже в ближайшую субботу, 10 июня, состоятся первые стыковые матчи за право сыграть в украинской Премьер-лиге. Напомним, что на этой стадии соревнований принимают участие два представителя УПЛ - "Ингулец" и "Верес" - а также две команды из Первой лиги: "ЛНЗ" и запорожский "Металлург".

Первые матчи команд начнутся одновременно: в 17.00. Ответные матчи, запланированные на 14 июня, пройдут в разное время.

Также стало известно, когда и где проведут свой поединок "Мариуполь" и "Хуст" за право сыграть в следующем сезоне в Первой лиге. Матч состоится в пятницу, 9 июня, в Борисполе и начнется в 14:00. Напомним, что первая встреча между оппонентами завершилась вничью 1:1.

Стыковой матч за место в Первой лиге

9 июня (пятница)

14:00 "Мариуполь" – "Хуст"

Стыковые матчи за место в Премьер-лиге

10 июня (суббота)

17:00 "Ингулец" - "ЛНЗ"

17:00 "Металлург" - "Верес"