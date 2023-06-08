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Евгений Левченко: Слот в Шахтере? Может не надо заниматься дезинформацией

Премьер-лига
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Специалист уверен, что Слота в Шахтере не будет

Евгений Левченко: Слот в Шахтере? Может не надо заниматься дезинформацией

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент профсоюза футболистов Нидерландов, экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко не верит в информацию СМИ о том, в приглашение главного тренера "Фейеноорда" Арне Слота на пост главного тренера "Шахтера".

"Ребята "журналисты", может не надо заниматься дезинформацией?", — написал Левченко в Твиттере по этому поводу.

Напомним, по информации сразу нескольких источников, "Шахтер" прекратит сотрудничество с Игорем Йовичевичем, а одним из возможных вариантов на замену хорвату считается именно Слот.

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Также отметим, что в минувшем сезоне Слот привел "Фейеноорд" к чемпионству в Нидерландах, также по ходу сезона выбив "Шахтер" из Лиги Европы (1:1, 7:1).

Также СМИ писали, что тренера хотел "Тоттенхэм", однако сам Слот заявлял, что летом не собирается покидать клуб из Роттердама.

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В статье: Евгений Левченко Шахтер (Донецк) Фейеноорд (Роттердам) Арне Слот
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