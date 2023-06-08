Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Евгений Левченко: Слот в Шахтере? Может не надо заниматься дезинформацией
Специалист уверен, что Слота в Шахтере не будет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент профсоюза футболистов Нидерландов, экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко не верит в информацию СМИ о том, в приглашение главного тренера "Фейеноорда" Арне Слота на пост главного тренера "
"Ребята "журналисты", может не надо заниматься дезинформацией?", — написал Левченко в Твиттере по этому поводу.
Напомним, по информации сразу нескольких источников, "Шахтер" прекратит сотрудничество с Игорем Йовичевичем, а одним из возможных вариантов на замену хорвату считается именно Слот.
Также отметим, что в минувшем сезоне Слот привел "Фейеноорд" к чемпионству в Нидерландах, также по ходу сезона выбив "Шахтер" из Лиги Европы (1:1, 7:1).
Также СМИ писали, что тренера хотел "Тоттенхэм", однако сам Слот заявлял, что летом не собирается покидать клуб из Роттердама.
Популярное сейчас
- Лукашенко обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС, Орбан заявил об эскалации боев
- Лучший сезон Цыганкова, Лунин останется в Реале, Хави сменил Барселону
- Чигринский может вернуться в УПЛ
- Источник: Ахметов решил прекратить сотрудничество с Йовичевичем
- Красотка дня. Свежеиспеченная жена экс-футболиста Динамо Георгия Цитаишвили. ФОТО
- Красотка дня. Фантастическая девушка бразильской звезды, которая вернется в Шахтер из Реала. ФОТО