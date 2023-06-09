Минай на межсезонье запланировал два сбора и "много спаррингов"

Главный тренер " Миная " Владимир Шаран рассказал о планах команды на летнее межсезонье.

"27 июня собираемся в Минае. Запланирован сбор в два этапа по 10 дней с заездами в гостинице. Планируем провести много спаррингов. В Закарпатье хватает достойных соперников. Есть с кем играть в Ужгороде.

Укомплектование команды уже идет. Мы не хотим уделять много времени просмотрам, поэтому тщательно выбираем кандидатов в команду", - сказал Шаран.