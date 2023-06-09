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Минай на межсезонье запланировал два сбора и "много спаррингов"
Сборы пройдут на Закарпатье
Фото: fcminaj.com
Главный тренер "
"27 июня собираемся в Минае. Запланирован сбор в два этапа по 10 дней с заездами в гостинице. Планируем провести много спаррингов. В Закарпатье хватает достойных соперников. Есть с кем играть в Ужгороде.
Укомплектование команды уже идет. Мы не хотим уделять много времени просмотрам, поэтому тщательно выбираем кандидатов в команду", - сказал Шаран.
Напомним, чтов минувшем сезоне "Минай" занял 10-е место в турнирной таблице УПЛ.
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