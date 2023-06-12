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Александрия и Рух интересуются экс-вингером Миная
Также не исключается аренда в европейский клуб
Фото: ФК Минай
Вингер "Карабаха" и сборной Азербайджана Рустам Ахмедзаде может вернуться в Украину.
Как сообщает azerisport.com, 22-летний игрок попал в поле зрения "Александрии" и "Рух". Есть также вероятность того, что футболист будет отдан в аренду в какой-либо европейский или азербайджанский клуб.
При этом наставник "Карабаха" Гурбан Гурбанов возьмет его на австрийский сбор команды. Окончательное решение по поводу дальнейшей карьеры вингера будет принято по завершении этого сбора.
Отметим, что сезон-2022/23 Рустам провел на правах аренды за "Зиру". В минувшей кампании он провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
Напомним, в Украине Ахмедзаде играл за "Колос", "Подолье" и "Минай". Также он сменил футбольное гражданство с украинского на азербайджанское.
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