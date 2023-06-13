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Цыганык: Шахтер заплатит за ван Леувена 500-700 тысяч евро. Нидерландца в Заре может заменить Бабич

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

В Заре грядут тренерские перестановки

Цыганык: Шахтер заплатит за ван Леувена 500-700 тысяч евро. Нидерландца в Заре может заменить Бабич

instagram.com/fckryvbas

Новина українською

О возможных тренерских перестановках в "Заре" из-за ухода Патрика ван Леувена в "Шахтер" рассказал журналист Игорь Цыганык.

По словам источника, "Шахтер" должен будет заплатить за нидерландского тренера примерно 500-700 тысяч евро. Именно такая сумма прописана в контракте тренера за досрочное расторжение контракта с луганским клубом.

Также отмечается, что руководство "Зари" рассматривает в качестве сменщика ван Леувена украинского специалиста Александра Бабича.

Напомним, что Бабич известен по работе с "Черноморцем", "Мариуполем" и "Кривбассом".

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В статье: Заря (Луганск) Александр Бабич
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (2)
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Volder (Ков)
13.06.2023 в 21:54
Вот и все, заря пропала, да и с Днепром беда начинается, снова придется на денамо с кротами смотреть, когда это кончится, когда уже будет стабильность в клубах
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fanatSD (донецк)
13.06.2023 в 20:58
верить этому ......
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