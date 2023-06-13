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Цыганык: Шахтер заплатит за ван Леувена 500-700 тысяч евро. Нидерландца в Заре может заменить Бабич
В Заре грядут тренерские перестановки
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О возможных тренерских перестановках в "
По словам источника, "Шахтер" должен будет заплатить за нидерландского тренера примерно 500-700 тысяч евро. Именно такая сумма прописана в контракте тренера за досрочное расторжение контракта с луганским клубом.
Также отмечается, что руководство "Зари" рассматривает в качестве сменщика ван Леувена украинского специалиста Александра Бабича.
Напомним, что Бабич известен по работе с "Черноморцем", "Мариуполем" и "Кривбассом".
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