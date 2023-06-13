Поворознюк: Где бы Ингулец ни был – он будет играть

Президент " Ингульца " Александр Поворознюк рассказал о перспективах клубах в случае вылета команды в Первую лигу и сообщил о ходе строительства нового клубного стадиона.

"Играем, как играем, как можем. "Ингулец" был, есть и будет. Это как мой четвертый ребенок, где бы он ни был – он будет играть. Стадион как строили, так и будем достраивать. За "Ингулец" точно переживать не надо.

Одно скажу – мы играем честно, никому ничего не платим. Как боженька расставит все это на места, так оно и будет. Будем стараться остаться в УПЛ, не останемся – будем играть в Первой лиге.

Стадион планируем достроить на осень, но играть собираемся уже с нового сезона. Мы договорились, что будем поочередно сдавать его. У нас поле полностью готово, подогрев газона, освещение, все есть.

Сейчас мы договорились, что в первую очередь сдаем раздевалки арбитров и футболистов, одну трибуну делаем, центральную, и уже можем играть на этом стадионе. Если мы будем в УПЛ.

Если в Первой лиге – в принципе, я спешить не буду, будем делать как надо и буду беречь на то, что мы все равно будем в УПЛ. Я своего добьюсь все равно", – сказал Поворознюк.