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Поворознюк: Где бы Ингулец ни был – он будет играть
Новый стадион также будет достроен
Президент "
"Играем, как играем, как можем. "Ингулец" был, есть и будет. Это как мой четвертый ребенок, где бы он ни был – он будет играть. Стадион как строили, так и будем достраивать. За "Ингулец" точно переживать не надо.
Одно скажу – мы играем честно, никому ничего не платим. Как боженька расставит все это на места, так оно и будет. Будем стараться остаться в УПЛ, не останемся – будем играть в Первой лиге.
Стадион планируем достроить на осень, но играть собираемся уже с нового сезона. Мы договорились, что будем поочередно сдавать его. У нас поле полностью готово, подогрев газона, освещение, все есть.
Сейчас мы договорились, что в первую очередь сдаем раздевалки арбитров и футболистов, одну трибуну делаем, центральную, и уже можем играть на этом стадионе. Если мы будем в УПЛ.
Если в Первой лиге – в принципе, я спешить не буду, будем делать как надо и буду беречь на то, что мы все равно будем в УПЛ. Я своего добьюсь все равно", – сказал Поворознюк.
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