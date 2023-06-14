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УАФ назначила арбитров на ответные матчи плей-офф УПЛ. На обоих поединках будет ВАР
В среду сыграют Верес и Металлург и ЛНЗ с Ингульцом
uaf.ua
Комитет арбитров УАФ утвердил арбитров, которые будут работать на ответных матчах плей-офф за право играть в
Отметим, что на обоих матчах будет работать ВАР.
14 июня
Верес — Металлург. Ровно. Стадион "Авангард". 13:00. Арбитр — Дмитрий Бондаренко (Одесса). Арбитр ВАР — Игорь Пасхал (Херсон).
ЛНЗ — Ингулец. Черкассы. Стадион "Центральный". 15:00. Арбитр — Максим Козыряцкий (Запорожье). Арбитр ВАР — Денис Шурман (Киевская обл.).
Напомним, что в первых матчах "Металлург" обыграл в Запорожье "Верес" со счетом 1:0, а "Ингулец" и "ЛНЗ" разошлись миром (1:1) в Петровом.
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