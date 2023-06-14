УАФ назначила арбитров на ответные матчи плей-офф УПЛ. На обоих поединках будет ВАР

Комитет арбитров УАФ утвердил арбитров, которые будут работать на ответных матчах плей-офф за право играть в УПЛ в сезоне 2023/24.

Отметим, что на обоих матчах будет работать ВАР.

14 июня

Верес — Металлург. Ровно. Стадион "Авангард". 13:00. Арбитр — Дмитрий Бондаренко (Одесса). Арбитр ВАР — Игорь Пасхал (Херсон).

ЛНЗ — Ингулец. Черкассы. Стадион "Центральный". 15:00. Арбитр — Максим Козыряцкий (Запорожье). Арбитр ВАР — Денис Шурман (Киевская обл.).

Напомним, что в первых матчах "Металлург" обыграл в Запорожье "Верес" со счетом 1:0, а "Ингулец" и "ЛНЗ" разошлись миром (1:1) в Петровом.